Modèles de création de valeur centrés sur les femmes : le potentiel incroyablement unique et inexploité des startups en Inde

Nous avons tous lu les statistiques. Les femmes en Inde ne représentent que 21 % de la main-d’œuvre, en déclin chaque année, alors qu’elles représentent 49 % des diplômés universitaires. Chaque année, l’Inde perd des millions de femmes extrêmement qualifiées et instruites du lieu de travail formel dont la participation pourrait presque à elle seule transformer le destin du pays. En revanche, les femmes dans des économies similaires comme la Chine et le Brésil représentent respectivement 61 % et 48 % de la main-d’œuvre, plaçant l’Inde parmi les plus faibles au monde en ce qui concerne la participation des femmes à la main-d’œuvre.

L’Inde pourra-t-elle un jour atteindre son plein potentiel jusqu’à ce que ce nombre augmente de façon multiple ? Les cadres politiques qui tentent de résoudre le problème ont un ingrédient manquant : reconnaître la réalité que les femmes indiennes travaillent déjà à temps plein.

En Inde, les femmes consacrent plus de 350 minutes par jour aux tâches ménagères, soit 10 fois plus que les hommes à 31 minutes par jour, éliminant ainsi les heures de bureau formelles. Alors que des années de forces sociales et culturelles profondément enracinées ont façonné cette division, je pense qu’une solution structurelle au problème de la participation des femmes au marché du travail a maintenant émergé dans le monde post-CoVID. Et de nouvelles start-ups technologiques peuvent alimenter la solution.

Les femmes indiennes hautement qualifiées peuvent désormais tirer parti de la technologie pour créer des services et des produits de grande valeur pour le monde entier sur leur temps, leur convenance.

Je vois la magie de cela tous les jours à WhiteHat Jr. 11 000 enseignants enseignent plus de 125 000 cours par semaine – en codage, en mathématiques et maintenant en musique – à des enfants du monde entier. Une enseignante peut décider, en fonction des besoins de sa famille, si elle doit suivre des cours tôt le matin en Australie ou en Nouvelle-Zélande avant que ses enfants ne se réveillent ou tard le soir en Europe et aux États-Unis lorsque ses enfants dorment. Ou pour travailler des heures régulières à enseigner aux enfants en Inde ou au Moyen-Orient, en fonction de la dynamique unique de sa famille.

Les enfants du monde entier ont un accès limité à un enseignement efficace 1:1, physique ou en ligne. En conséquence, ils apprécient profondément leurs enseignants – toutes des femmes indiennes techniquement qualifiées et instruites qui ont décidé de ne pas participer à la main-d’œuvre formelle – sans aucune trace de race ou de barrières culturelles.

L’enseignement en ligne de la maternelle à la 12e année n’est qu’une catégorie. Je vois le même potentiel dans plusieurs autres modèles – des téléservices médicaux au bien-être mental en passant par l’amélioration de l’habitat et les produits d’artisanat physique – où des femmes indiennes compatissantes et créatives peuvent créer des biens et des services qui peuvent transformer le monde. Et avec la technologie, ils les créeront selon leurs propres conditions. J’ai toujours soutenu que tout crédit de la mise à l’échelle de WhiteHat Jr appartient uniquement à ce groupe démographique particulièrement qualifié en Inde. Pour les fondateurs qui cherchent à créer des modèles similaires de création de valeur centrés sur les femmes dans diverses disciplines, voici quelques apprentissages qui peuvent être utiles :

1. Créez des résultats et non des services

Les gens valorisent les résultats plutôt que les intrants. Dans WhiteHat Jr, par exemple, les enfants veulent apprendre les mécanismes de création d’une application ou créer une composition à la guitare, par opposition au codage générique ou au tutorat musical. En tant que tel, nous investissons massivement dans la création d’un programme personnalisé qui offre ces résultats et un enseignant moyen investit plus de 500 heures dans la formation pour atteindre ces résultats, en s’appuyant sur ses propres connaissances en la matière. C’est pourquoi je pense que les startups basées sur les services devraient investir autant dans un produit structuré qui est livré uniquement via le service que dans le fait de faire d’un service une fin en soi. Pour une start-up de conditionnement physique en ligne, cela signifierait définir le résultat exact qu’un utilisateur obtiendrait au cours de la durée du cours, par exemple la plage de perte de poids, et mettre en place un système d’activités complet, du recrutement du bon instructeur de conditionnement physique au solide cours par classe. plans de « formation des formateurs » de classe et mesure quotidienne de la prestation des instructeurs et des résultats des clients, réalisés à grande échelle avec la technologie. Une approche basée sur le marché qui agrège simplement les formateurs et les clients est moins efficace car elle ne tire pas parti de la puissance d’un pool de services hautement qualifié et efficace pour fournir des résultats fiables.

2. Concentrez-vous sur la qualité mondiale et non sur l’arbitrage des prix indiens

Nous recevons quotidiennement des messages de parents dont les enfants sont passés de l’anxiété des maths à la confiance en maths grâce à l’attention personnalisée et compatissante de leurs enseignants 1:1. Personne n’applaudit le prix de la classe. L’Inde permet un avantage tarifaire unique, mais je crois fermement que les gens du monde entier apprécient un service pour des caractéristiques telles que la compétence et la personnalisation, et non pour le prix. Toute start-up pionnière d’un modèle dans cet espace, qu’il s’agisse de services de santé mentale ou de téléservices médicaux, s’en sortirait étonnamment bien en se concentrant sur les incroyables compétences et compétences des femmes talentueuses indiennes par rapport au seul arbitrage de prix inhérent à ces modèles.

3. Intégrer la dignité dans la conception

Nous avons eu la chance d’avoir deux femmes talentueuses dans l’équipe fondatrice de 7 membres, qui retournaient au travail tout en équilibrant la garde des enfants, exactement à la même étape de la vie que nos enseignantes potentielles. Nous avons donc intégré très tôt des éléments axés sur les femmes dans la conception de la plate-forme. Nous avons choisi d’avoir un système de planification dirigé par les enseignants, où les enseignants ont ouvert des créneaux en fonction de leur disponibilité. Nous mettrions à niveau l’Internet et les systèmes informatiques des enseignants dès qu’ils sont sélectionnés pour leur permettre de suivre des cours sans aucune friction de dépenses initiales. Plutôt qu’une approche conventionnelle de « travailleurs en concert », nous avons construit un parcours de développement de carrière à long terme avec des structures organisationnelles pour les enseignants afin qu’ils développent une carrière complète avec nous, même s’ils ont des horaires flexibles. Vos choix de conception seront différents, bien sûr. Mais une plate-forme bienveillante au stade de la conception permet à des milliers de femmes à grande échelle de réaliser un travail « ET » – Famille ET, par rapport au travail « OU » familial, qui caractérise la plupart de leurs alternatives. Les femmes, ainsi nourries, peuvent transformer n’importe quelle industrie avec leur participation.

J’espère que ceux-ci pourront vous être utiles lorsque vous explorerez cette opportunité véritablement générationnelle en tant qu’entrepreneurs. Non seulement il y aura une incroyable création d’emplois en Inde, mais des millions de personnes du monde entier seront également touchées par les produits et services de haute qualité créés par le mélange unique de compétence, de compassion et de créativité des femmes en Inde.

(Karan Bajaj est auteur et entrepreneur en technologie, ainsi que fondateur et PDG de WhiteHatJr. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

