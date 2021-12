Modèles de données Attribution d’actions IPO probable aujourd’hui ; voici comment vérifier le statut en ligne sur l’ESB, le site Web Link Intime

Data Patterns IPO a été souscrite 119,62 fois. La catégorie NII a été souscrite 254,22 fois. La partie Particuliers Particuliers a été enregistrée à 23,14 % tandis que la catégorie QIB a été souscrite 190,86 fois.

Data Patterns Ltd. est susceptible d’annoncer l’attribution d’actions de l’introduction en bourse aujourd’hui (21 décembre). L’introduction en bourse du fournisseur de solutions électroniques pour la défense et l’aérospatiale a été sursouscrite 119,62 fois les 14 et 16 décembre. La fourchette de prix pour l’introduction en bourse a été fixée à Rs 555-585. Avant l’annonce de l’attribution d’actions, la prime du marché gris de Data Patterns IPO était à Rs 280, signalant une cotation positive. Un certain nombre de maisons de courtage ont attribué la note « S’abonner » à l’introduction en bourse de Data Patterns, compte tenu de l’avenir du secteur de la défense dans le pays. Les personnes qui ont souscrit à l’introduction en bourse de Data Patterns pourront vérifier le statut de l’attribution aujourd’hui en ligne via le site Web de la Bourse de Bombay (BSE) ou via le site Web du registraire officiel de l’introduction en bourse, Link Intime Pvt Ltd.

Comment vérifier le statut d’attribution des parts IPO de Data Patterns via l’ESB ?

– Visitez le site Web de l’ESB

– Cliquez sur Equity sous l’option ‘Issue Type’

– Entrez le nom du problème qui est « Modèles de données »

– Entrez votre numéro de demande et votre numéro PAN

– Confirmez « Je ne suis pas un robot » et appuyez sur le bouton de recherche

– Vous verrez le statut d’attribution de l’introduction en bourse de Data Patterns

Comment vérifier le statut d’attribution des parts IPO de Data Patterns via Link Intime ?

– Visitez le site officiel de Link Intime

– Sélectionnez l’option Actions

– Saisissez le nom du problème « Modèles de données » dans le menu déroulant

– Entrez l’un de ceux-ci – votre numéro de carte PAN, votre numéro de demande ou votre identifiant client

– Confirmez le captcha en cliquant sur ‘Je ne suis pas un robot’ et enfin appuyez sur le bouton Soumettre

Après la finalisation de l’attribution des actions aujourd’hui, les enchérisseurs non retenus seront remboursés le ou après le 22 décembre, tandis que les enchérisseurs retenus recevront des actions sur leurs comptes demat le 23 décembre.

Data Patterns IPO a été souscrite 119,62 fois. La catégorie Investisseurs Non Institutionnels (NII) a été souscrite 254,22 fois. La partie des investisseurs individuels de détail a été réservée à 23,14 %, tandis que la catégorie des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 190,86 fois. La société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires à un TCAC de 31 % au cours des exercices 19-EF21, l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté à un TCAC de 90 % et un bénéfice de 169 % au cours de la même période, tandis que sa marge d’EBITDA a augmenté. de 19,5 pour cent au cours de l’exercice 19 à 41,1 pour cent au cours de l’exercice 21.

