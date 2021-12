Modèles de données, Indian Oil, Tata Consultancy Services, L&T, REC, Adani Total Gas en bref

Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en vert vendredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance.

Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 devraient ouvrir en vert vendredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 71 points, soit 0,42%, à 17 143 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex a terminé 384 points ou 0,68% en hausse à 57 315 ​​tandis que NSE Nifty 50 a bondi de 117 points ou 0,69% à 17 072. Les analystes techniques disent que l’indice Nifty 50 se négocie près du niveau de retracement important et qu’une correction rapide n’est pas exclue, s’il se négocie en dessous de 17000. se poursuivra jusqu’aux niveaux 17150-17200. D’un autre côté, en dessous du niveau de support psychologique de 17 000, le Nifty pourrait corriger jusqu’à 16930-16850 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Modèles de données Inde : Les actions de Data Patterns India feront leurs débuts en bourse le vendredi 24 décembre 2021. Le prix d’émission est fixé à Rs 585 par action.

CIO : Indian Oil (IOC), gérée par l’État, a annoncé la mise en place d’un nouveau système de pipeline de pétrole brut d’une capacité nominale de 17,5 millions de tonnes par an (MTPA) de la ville portuaire de Mundra dans le Gujarat à sa raffinerie Panipat dans l’Haryana.

TCS : Tata Consultancy Services a été sélectionné par la Mobilidre, le plus ancien assureur non-vie privé du marché suisse, comme partenaire stratégique à long terme pour conduire son programme de transformation numérique.

L&T Finance Holdings : Le prêteur étranger HSBC a annoncé jeudi que sa branche de gestion d’actifs allait acquérir L&T Mutual Fund pour 425 millions USD (environ 3 192 crore de Rs).

REC : La société d’État REC Ltd a signé un accord avec la KfW Development Bank pour fournir 169,5 millions de dollars au secteur du financement de l’électricité et aux projets d’énergie renouvelable.

Gaz Total Adani : La société d’État Indian Oil Corporation (IOC) et une coentreprise de la branche gazière du milliardaire Gautam Adani et de Total de France – Adani Total Gas Ltd – ont soumissionné pour le nombre maximum de licences pour vendre au détail du GNC aux automobiles et du gaz de cuisine aux ménages au cours de la dernière appel d’offres pour le gaz de ville.

