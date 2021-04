Modèles de rapport d’accélération de la circularité Systèmes d’alimentation circulaires à l’échelle – WWD

Une initiative menée par l’industrie veut réacheminer les flux de déchets dans un souci de circularité.

Dans un nouveau rapport, Accelerating Circularity, Inc. a proposé comment les interactions entre les marques, les consommateurs, les collectionneurs et les recycleurs pourraient être repensées, tout en gravant les flux de matières dans un nouveau type de système circulaire textile-textile. Financée par des détaillants comme Walmart et certains de ses membres, l’organisation compte des cadres de Lenzing, Target, VF Corp., Gap et d’autres membres de son comité de pilotage.

«L’avenir des systèmes textiles-textiles circulaires doit commencer maintenant», a déclaré Karla Magruder, fondatrice et présidente d’Accelerating Circularity, qui a fondé l’organisation en 2019 dans le but de faire passer la mode du linéaire au circulaire. «Nos modèles incluent à la fois les anciens et les nouveaux acteurs du système pour soutenir la transition vers une circularité robuste.»

Ce printemps, l’organisation lancera ce qu’elle appelle ses essais de systèmes textiles circulaires après seulement un an de recherche sur les textiles, les collecteurs, les trieurs, les préprocesseurs et les recycleurs.

Le rapport, qui introduit une hiérarchie des cas d’utilisation des textiles remaniée (généralement réutilisation, revente, réparation avant que les produits refaits puissent se produire), a souligné le besoin de matières premières de qualité (dont la valeur doit être capturée par les marques) et de technologies de recyclage mécanique et chimique, tout en proposant matrices de tri pour une efficacité maximale et une capture de valeur.

Les liens ou interactions existants et nouveaux le long de la chaîne d’approvisionnement sont présentés avec les marques et les détaillants, les collecteurs et les trieurs, les recycleurs et les consommateurs, chacun participant activement de nouvelles manières. Pour donner vie à la vision de l’organisation, des «histoires» hypothétiques de textile à textile sont racontées avec des produits comme le denim circulaire, les t-shirts et les serviettes, où la valeur est principalement capturée aux États-Unis.

Pour les jeans, le modèle décrivait l’utilisation de Refibra, une combinaison de 30 pour cent de pâte à base de textile et de 70 pour cent de pâte de bois provenant de forêts gérées durablement. Le textile pour la pâte est collecté dans le sud-est, tandis que l’usine de fibres est située en Alabama. Le coton recyclé, ou rCotton, est collecté et transformé dans le sud-est et fabriqué à partir de coton biologique cultivé au Texas. Ensuite, la fibre est expédiée au Mississippi où elle est filée en fil, et le reste du tissu et du vêtement se produit en Californie – plus tard pour être expédié aux marques et aux détaillants américains.

Il reste à voir comment un système mondial de mode circulaire – en particulier en ce qui concerne la réutilisation – serait cartographié.

Les États-Unis sont le plus grand exportateur de vêtements usagés au monde, avec une valeur commerciale des marchandises s’élevant à quelque 738 millions de dollars, le Royaume-Uni derrière ce chiffre de 200 millions de dollars en 2019, selon une analyse de février des données d’exportation de Statista. Beaucoup de ces vêtements usagés ne sont pas vendus par les donateurs de vêtements, trouvant leur chemin vers les marchés au Ghana où les vêtements usagés sont en excès – une condition exacerbée par la pandémie.

Alors que la circularité devient tangible avec le recyclage textile-textile qui brise déjà de nouvelles barrières (des partenaires comme le recycleur de produits chimiques Renewcell et le grossiste vintage Bank and Vogue se sont engagés à recycler 30000 tonnes de vêtements usagés chaque année) et que les flux de déchets augmentent, comment le futur textile circulaire les systèmes façonnés peuvent créer de nombreux gagnants et perdants – selon la manière dont les opportunités et les lacunes sont abordées.

Dans cet essai, Accelerating Circularity espère aborder les impacts environnementaux, sociaux et économiques des références dans les études d’impact à long terme.

