L’inspiration de tout artiste, cela et plus pourrait être l’énorme beauté de la actrice mexicaine Salma Hayek qui a conquis la caméra et les internautes en posant avec seulement une toile et en professionnelle.

Salma Hayek Jiménez Il a décidé que pour montrer sa silhouette sinueuse comme une œuvre d’art, il ne fallait qu’une toile sombre, même avec laquelle il couvrait la plus essentielle de ses courbes afin que l’image n’altère pas trop ses disciples.

Sur la photo, vous pouvez voir une jeune et très belle Salma Hayek, qui joue avec ses mains et avec la position de la toile pour ne pas trop en montrer à la caméra, mais assez pour conquérir n’importe qui.

Modèles de Salma Hayek pour l’appareil photo avec juste une toile. Photo : Instagram

La célèbre femme de Veracruz a laissé ses courbes apparaître dans l’image et a décidé de porter un maquillage assez naturel et une expression qui la rendait beaucoup plus attrayante. Sur la photo, très contrairement à ce à quoi nous sommes habitués, on la voit avec ses cheveux assez longs.

La photographie a été sauvée par ses partisans et peut actuellement être admirée comme une œuvre d’art dans un compte de fan de l’également producteur TV et Netflix sur Instagram.

A plus de 50 ans, Salma Hayek Elle s’est avérée être une femme qui sait accepter son âge et le temps qui passe, qui semble être sa complice car elle a l’air vraiment joviale et belle avec chaque année.

L’ancienne reine des telenovelas au Mexique à son époque a récemment célébré son anniversaire à sa manière, depuis la mer et en maillot de bain pour montrer à quel point elle est belle sur son visage et son anatomie année après année.