Modèles d’iPad Pro 2020 disponibles dans l’Apple Refurbished Store

Si vous recherchez des offres spéciales sur iPad, Apple a commencé lundi à vendre les modèles iPad Pro 2020 dans son Apple Refurbished Store. Les clients peuvent désormais acheter un iPad Pro reconditionné de la génération précédente pour aussi peu que 609 $.

Bien qu’Apple ne vende plus l’iPad Pro 2020 en tant que nouveau produit, cela représente 190 $ de réduction par rapport au modèle d’iPad Pro d’entrée de gamme de cette année, qui coûte 799 $. Il existe plusieurs modèles disponibles dans différentes tailles, couleurs et rangements. Bien entendu, les remises varient pour chaque configuration.

Par exemple, l’iPad Pro 2020 de 12,9 pouces avec 128 Go de stockage peut être acheté pour 749 $ dans l’Apple Refurbished Store, 350 $ de moins qu’un tout nouvel iPad Pro 2021 de 12,9 pouces avec le même stockage interne. Vous pouvez certains des prix ci-dessous:

iPad Pro 2020 11 pouces remis à neuf (128 Go, Wi-Fi) : 609 $

iPad Pro 2020 11 pouces reconditionné (256 Go, Wi-Fi) : 689 $

iPad Pro 2020 11 pouces reconditionné (512 Go, Wi-Fi) : 859 $

iPad Pro 2020 12,9 pouces remis à neuf (128 Go, Wi-Fi) : 749 $

iPad Pro 2020 12,9 pouces remis à neuf (512 Go, Wi-Fi) : 999 $

L’iPad Pro 2020 a été introduit en mars de l’année dernière avec la puce A12Z Bionic et une caméra arrière à double objectif avec scanner LiDAR pour la première fois sur un iPad. Alors que l’iPad Pro 2021 offre des améliorations considérables comme la puissante puce M1 et l’écran Mini-LED sur les modèles 12,9 pouces, l’iPad Pro 2020 reste un excellent choix pour ceux qui veulent un iPad Pro sans dépenser trop d’argent.

Les produits reconditionnés certifiés Apple sont des produits Apple d’occasion soumis au processus de reconditionnement rigoureux d’Apple avant d’être proposés à la vente. Bien que seules certaines unités soient retournées en raison de problèmes techniques, toutes les unités sont soumises au processus de remise à neuf de qualité strict d’Apple. Les unités remises à neuf sont expédiées dans une boîte spéciale avec tous les accessoires d’origine et une garantie limitée d’un an.

Vous pouvez consulter tous les modèles reconditionnés disponibles sur le site Web Apple Refurbished Store.

