Modèles Maribel Guardia en robe rouge attrayante et imposante

Le beau mannequin, actrice et conducteur La Costaricaine Maribel Guardia n’a pas fini de surprendre son chéri Publique pendant des années et cette fois c’était un La photographie très spécial avec lequel il a fait le plaisir à ses fans de celui dans lequel il apparaît très mexicain.

Même si elle n’est pas originaire de Mexique mais de Costa RicaElle se sent plutôt mexicaine, totalement campagnarde en raison de la grande affection qu’elle a reçue de ceux qui habitent ce pays, qui l’ont soutenue dans tous les projets dans lesquels elle a été impliquée.

Cette fois il s’agissait de lui Fête de l’Indépendance du Mexique cette 15 septembre quand elle a décidé d’utiliser une robe rouge moulante avec de la dentelle dans toute sa beauté, ainsi que bien sûr un chapeau de la même couleur qui la faisait ressembler à une paysanne.

Bien sûr, nous l’aimons, ils sont arrivés immédiatement, réalisant des milliers et des milliers de réactions en quelques minutes, l’ont d’abord téléchargé sur votre Twitter puis à son Instagram et dans les deux endroits, il a été très bien reçu.

Enfin, il est important de mentionner que parmi les commentaires on a pu voir que d’autres célébrités sont venues la féliciter pour cette belle tenue et aussi pour avoir chanté lors de cet événement si important pour la Mexicains et pour elle qu’elle se considère déjà comme faisant partie de cette grande famille.

Vous pouvez imaginer ce que ce serait d’assister au cri de l’Indépendance et que vous trouviez Maribel Guardia chanter au milieu de l’événement doit être quelque chose de magnifique et d’impressionnant et bien plus encore pour ceux qui aiment la regarder sur leurs réseaux sociaux.

Il convient de mentionner qu’elle a modélisé différents styles de tenues élégantes et sportives pour les promouvoir auprès des magasins en ligne qui l’ont contactée pour utiliser leurs influences.

De cette façon, comment vous avez réussi à prendre de l’avance ces derniers mois de situation mondiale, où chaque revenu économique compte, alors ses fans l’ont également soutenue dans cette nouvelle facette de sa carrière, une femme qui réussit dans tout ce qu’elle entreprend.