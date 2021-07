modèles pour réussir votre achat

26/07/2021 à 13:12 CEST

Les Ordinateurs tout-en-un (Tout en un) présentent des avantages importants lors de leur installation à la maison, ils sont polyvalents, ils prennent peu de place par rapport aux modèles traditionnels, et leur puissance et leur capacité n’ont rien à envier aux configurations de grande tour. De plus, ce ne sont pas que des ordinateurs, beaucoup d’entre eux peuvent offrir les caractéristiques d’un téléviseur intelligent.

Si vous avez décidé d’acheter un ordinateur tout-en-un, vous avez pris une bonne décision. Découvrez ce que le meilleurs ordinateurs tout-en-un dans votre budget. Trouvez les meilleures fonctionnalités, la capacité que vous recherchez et commencez à tirer le meilleur parti de la machine de votre choix dès le premier jour.

Si vous n’êtes toujours pas sûr si ordinateurs tout-en-un ils sont votre truc, sachez qu’un de leurs principaux avantages est qu’ils sont beaucoup plus esthétiques qu’un PC et prennent moins de place. De plus, ils sont bien plus complets qu’un ordinateur portable.

avantage

Voici quelques-uns des principaux avantages de ce type d’appareil :

Ils prennent moins de place sur votre bureau. Ceci est essentiel dans les petites maisons.Ils consomment moins d’électricité que les modèles de bureau, offrant presque les mêmes avantages, donc, à long terme, vous économiserez de l’argent.Vous n’avez pas besoin d’acheter le moniteur séparément, car ils l’ont inclus, ainsi que le reste des composants.Ils sont plus modernes que de nombreux ordinateurs de bureau.Les ordinateurs tout-en-un nécessitent moins de câbles et de connexions pour fonctionner. N’importe quel modèle de base est plus que suffisant pour une utilisation régulière de l’ordinateur au niveau de l’utilisateur.Son prix est très compétitif.Ils se transportent facilement.Nécessite moins de connexions et de câblesIls économisent de l’énergie De bonnes performances Plusieurs options au choix.

Dois-je choisir un ordinateur tout-en-un ?

Si vous avez besoin d’un équipement de grande capacité CPU et carte graphiqueVous devez rechercher les modèles les plus puissants et vérifier s’ils sont suffisants pour ce dont vous avez besoin. Il existe de nombreux ordinateurs tout-en-un chez amazon afin que vous puissiez avoir la possibilité d’utiliser un ordinateur de bureau de qualité à un bon prix.

De plus, ils ont généralement matériel d’ordinateur portable pour intégrer l’ensemble du système sur votre écran et économiser de l’espace, bien qu’ils soient robustes comme des ordinateurs de bureau. Il y a modèles très complets actuellement, ils ont plus de fonctionnalités que certains PC.

Ils peuvent être la solution pour profiter des achats de Noël et faire un cadeau très spécial. Ils sont également parfaits pour travailler à domicile, étudier en ligne, jouer à des jeux ou regarder la télévision sur votre ordinateur.

Par conséquent, vous avez ici des informations pour trouver le modèle qui vous convient le mieux et votre poche. Nous proposons quelques-uns des meilleurs ordinateurs tout-en-un sur Amazon à vous de choisir le vôtre.

Tout En Un 22

Ce modèle Tout-en-un HP 22 est considéré par certains comme le meilleur PC tout-en-un. Il peut être utilisé aussi bien au bureau qu’à la maison. Il possède un écran Full HD de 22 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. De plus, il offre une très bonne vision sans problèmes d’incidence de la lumière grâce au fait qu’il est antireflet. Il dispose d’un rétroéclairage WLED. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 3 325OU qui permet de passer de 2,6 GHz à 3,5 GHz. Le cache dispose de 4 Mo et de 2 cœurs. Il dispose d’une mémoire vive de 8 Go et 2400 MHz. Le stockage est en SSD de 256 Go.

ACHETER (499,99 €)

ASUS Vivo AiO M241DAK-WA003M

est Asus Vivo AiO est l’une des meilleures options pour ceux qui pensent à acheter des ordinateurs tout-en-un. La taille de l’écran est de 23,8 pouces et il a une résolution FHD. Grâce à son cadre NanoEdge, l’expérience visuelle est véritablement immersive. Ajoutez à cela la technologie vidéo Tru2Life d’Asus. Grâce à cela, l’image est beaucoup plus nette et plus naturelle. Il est équipé d’une mémoire RAM de 16 Go. Ajoutez à cela son stockage numérique de 512 Go sur le disque dur SSD. Il dispose d’un processeur AMD 2,1 GHz modèle Ryzen 5 3500U. Il dispose de 8 ports de connexion, dont une entrée HDMI.

ACHETER (699,00 €)

HP 24 df0044ns, l’un des meilleurs ordinateurs tout-en-un

Entre le ordinateurs tout-en-un mettre en évidence ce PV 24. Il dispose d’un processeur Intel Core i5 et de 8 Go de RAM. Le disque dur est SSD et a une capacité de 512 Go. Ces caractéristiques en font une équipe parfaite pour le multitâche. Il est possible de travailler ou de jouer sans interruption. À cela s’ajoute la netteté de l’écran quel que soit l’angle de vue et la carte graphique UHD d’Intel. Il a une résolution de 1920 x 1080 pixels. Les appareils peuvent être connectés via 2 ports SuperSpeed ​​USB Type-A avec une vitesse de signal atteignant 5 Gbps, 2 USB 2.0 Type-A et 1 sortie HDMI.

ACHETER (879,90 €)

Lenovo Ideacentre AIO 3

est PC tout-en-un de Lenovo est un autre modèle à considérer. Le Centre d’idées AIO 3 possède un écran Full HD de 27 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il est assemblé avec un processeur Intel Core i3-10100T jusqu’à 3,8 GHz et 6 Mo. Il dispose d’un disque SSD avec 512 Go de stockage. La carte graphique est une Intel UHD Graphics 630. Pour faciliter la connectivité elle est équipée de 2 ports USB 2.0 et 1 port USB 3.0. Ce modèle Lenovo est livré avec le système d’exploitation FreeDOS. Il est considéré comme le Le meilleur PC tout-en-un d’Amazon.

ACHETER (543,00 €)

MSI Pro 24X 10M-015EU

Il s’agit d’un ordinateur tout-en-un MSI avec 24 pouces FHD avec une résolution de 1920 x 1080. Il possède un processeur Intel Core i7-10510U avec 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 512 Go. Il a une carte graphique intégrée IntelHD Graphics. Comprend Windows 10 Famille. C’est un modèle très attractif par son design.

C’est un appareil puissant et complet, qui s’adaptera à vos exigences. En fait, pour beaucoup, c’est l’un des meilleurs ordinateurs tout-en-un, avec un design compact qui économise de l’espace sans sacrifier votre matériel. L’investissement en vaut la peine, car il comprend un processeur de 10e génération.

ACHETER (908,99 €)

Apple iMac (2020)

Ordinateur 21,5″ équipé d’un écran Retina 4K avec une résolution de 4 096 sur 2 304 et d’un puissant processeur Intel Core i5 quadricœur de septième génération à 3,0 GHz. Il a un design spectaculaire de 5 mm d’épaisseur et se distingue par le système Radeon Pro 555 ou 560 graphiques, ainsi que ses deux ports Thunderbolt 3 (USB-C).

ACHETER (1.099 €)

Pavillon HP 24-k0004ng

HP commercialise le All in One avec un écran tactile FullHD de 23,8″. Il intègre un puissant processeur Intel Core i5-10400T à 4 cœurs qui fonctionne avec 12 Mo de cache, à une vitesse de 2 GHz. Sa mémoire RAM est de 8 Go DDR4 et fournit un système d’exploitation Windows 10 Home 64 d’une capacité de stockage SSD de 512 Go.

ACHETER (990,66 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 26 juillet 2021.