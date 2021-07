Modelez Noelia dans une vidéo mignonne, comme une vraie rockstar ! | Instagram

Même si Noelia est chanteur de musique pop et de ballades, cette fois elle ressemblait à une rockstar, partageait un vidéo avec beaucoup d’amour pour ses fans.

Serait-ce que Noélia Soyez l’une des rares chanteuses à se soucier de partager du contenu exclusif pour ses fans sans avoir besoin de simplement publier car elle les publie également dans ses légendes.

C’est sans aucun doute l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’interprète de “Je me touche“Elle est tellement aimée et admirée par des millions de fans qui se pressent dans ses performances, ce qui ne manquera pas de se produire lorsque nous la reverrons sur scène.

Dans ce nouveau contenu qu’elle a partagé sur Instagram il y a tout juste deux heures, elle apparaît vêtue d’un look « bad girl », car elle porte une veste en cuir, des bas ou leggings transparents, des bottines hautes noires et ses cheveux en queue de cheval.

Jouant depuis mon balcon avec amour pour toi, je t’aime”, a écrit Noelia.

D’un coin de son balcon, la belle femme d’affaires et célébrité de la ballade romantique depuis 1999, pose et mannequins très coquette, alors qu’elle prend quelques tours et lève même une de ses jambes pour montrer sa totale beauté, elle se retourne même et s’allume son dos pour ressembler à tout votre silhouette complètement.

Étonnamment, Noelia a plus de 53 000 reproductions dans sa vidéo, avec seulement deux heures depuis qu’elle l’a partagée, quant aux commentaires qu’elle a déjà 161, beaucoup d’entre eux n’arrêtent pas de dire qu’elle est l’amour de leur vie.

Au cas où vous vous poseriez la question, en effet le vêtement transparent qu’il porte est de sa lignée Noelicious, indique-t-elle elle-même dans sa description, cette beauté ne manque pas une occasion de se mettre en avant ! Comme toute autre personnalité le ferait en profitant de sa popularité et de sa beauté, peut-être plus que toute autre chose, c’est cette dernière à quel point ses vêtements sont parfaits sur elle-même.

Sous ses bas, nous voyons un body noir qui couvre ses parties, elle a donc la confiance nécessaire pour rendre ladite vidéo publique sans être consciente que l’application elle-même peut l’éliminer comme elle l’a fait avec d’autres personnalités.

Noelia est et continuera d’être l’une des chanteuses préférées de tous les temps, sa musique ne se démode pas, ce qu’elle fait, c’est se renouveler et être plus belle que jamais, chaque jour elle dépasse sa beauté et son talent.