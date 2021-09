Modelos a precio de locos en Amazonie

En esta ocasión, os mostramos a continuación varios modelos de Huawei, Lenovo y Samsung que cuentan en estos momentsos con descuentos de entre el 20 et casi el 30%, por lo que podemos ahorrar une importante cantidad de dinero si realizamos el pedido mientras duren las ofertas. Modelos co pantalla de entre 10 y 11 pulgadas y un potente hardware para poder realizar en ellas todo tipo de tareas sin ningún problema.

Comprimés avec descuentazo en Amazon

Tablette intelligente Lenovo Yoga

Cette tablette Lenovo Yoga Smart Tab est un modèle avec un pantalon de 10.1 qui offre une résolution Full HD. Le processeur chargé d’impulsar esta tablet es un Snapdragon 439 de Qualcomm acompañado de 4 GB de memoria RAM. Cuenta con 64 GB de capacidad para el almacenamiento interno, conectividad WiFi y Bluetooth y sistema operativo Android 9. Un modelo ideal para el entretenimiento, puesto que está equipado con dos altavoces estéreo JBL y que cuenta con un precio oficial de 299,99 euros. Ahora es posible comprarla con un interesante descuento a un precio en oferta de 242,55 euros.

Huawei MatePad T10

Ce modèle de Huawei est une tablette de 10.1 avec un pantalon FullHD qui est impulsé par un processeur Kirin 710A et 2 Go de mémoire RAM. Es un modelo LTE equipado con altavoces cuádruples y sistema operativo EMUI 10.1. Una tablet con certificado TÜV Rheinland que es capaz de reducir la fatiga visual, sobre todo cuando pasamos muchas horas delante de la pantalla. Un modelo cuyo precio oficial es de 229 euros y que ahora podemos conseguir por 177,91 euros.

Huawei MediaPad T5

También de Huawei encontramos en Amazon con un descuento superior al 20% la MediaPad T5, una tablet de 10,1 pulgadas con resolución Full HD impulsada por un procesador Kirin 659 de ocho núcleos, altavoces estéreos duales, 3 GB de memoria RAM y una capacidad para el almacenamiento interno de 32 GB. Esta MediaPad T5 dispose d’un système d’exploitation Android 8.0 avec EMUI 8 et d’une batterie de grande capacité, 5.000 mAh. El precio de venta recomendado es de 229 euros, pero ahora está en oferta por tan solo 165 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Esta tablet de Samsung es otro de los modelos que podemos conseguir ahora con un gran descuento. Une tablette de 10,4 pulgadas avec processeur Exynos 9611 et 4 Go de RAM, por lo que nos garantiza un gran rendimiento et todo tipo de tareas. Cuenta con 64 GB de capacidad para elmacenamiento y sistema operativo Android 10. El precio recomendado es of 399 euros, pero ahora podemos conseguirla con 100 euros de suite.

Lenovo Tab P11

En esta ocasión, se trata de un modelo que alcanza las 11 pulgadas y que cuenta con una pantalla de alta resolución, 2K. Le processeur chargé de l’impulsion est une tablette de Lenovo es un Snapdragon 662 de Qualcomm, accompagné de 4 Go de mémoire RAM et 128 Go de capacité pour garder tous les archives, apps et jeux. Además, permite ampliar su capacidad mediante el uso de tarjetas de hasta 1 TB, cuenta con WiFi y Bluetooth 5.1, así como la version 10 de Android. Su precio recomendado es de 299,99 euros, pero ahora podemos conseguirla por 254,75 euros.