Models Party avec Carine Roitfeld à la Fashion Week de New York – WWD

La soirée de Carine Roitfeld à la Fashion Week de New York vendredi soir était comme entrer dans une autre dimension: une sans pandémie, où les modes étaient strictement courtes et serrées et où tout le monde avait une carrière de mannequin bien remplie à s’occuper le matin – sans parler d’une grande confusion quantité d’hommes habillés à Miami Beach juste heureux d’être là.

CR Fashion Book avait repris la Casa Cipriani, située juste au-dessus du FDR dans le Lower Manhattan, qui brillait des feux arrière sinueux des SUV noirs juste après 22 heures vendredi. À l’intérieur, après avoir présenté une preuve de vaccination et pris deux ascenseurs, les invités ont été déposés dans un salon de chaises longues et une terrasse extérieure, où ils se sont rassemblés comme au bon vieux temps.

Les martinis expresso coulaient à flot, tout comme les baisers à double joue en guise de salutations de Mme Roitfeld (vous vous souvenez quand nous avons débattu pour savoir si cela pouvait appartenir au passé ?). L’homme de la semaine Tom Ford est arrivé tôt pour un accueil rapide et une séance de photos avec Carine avant de sortir dans la nuit.

Les invités comprenaient Barbara Palvin et Dylan Sprouse, Charli XCX, Jasmine Sanders, Duckie Thot, Michael Avedon, Kehlani, Brian Atwood, Zani Gugelmann, Imaan Hammam, Maye Musk, Jacquelyn Jablonski, Julian Schnabel, Shanina Shaik, Symone et plus au max et prêt à faire la fête. Soo Joo Park était sur les platines pour commencer la soirée, DJ pour le plus grand plaisir de la foule, Kaytrana lui succédant plus tard dans la nuit, gardant la foule active.