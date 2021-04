“ Moderation ” est une application de journal alimentaire avec des anneaux Apple Watch à compléter

Moderation est une application de journal alimentaire développée par Pixelfolio au Pays de Galles, et elle a reçu sa plus grande mise à jour jusqu’à la version 3.0.

Différente des autres applications où vous pouvez compter le nombre de calories que vous avez consommées au cours de la journée, la modération est plus simple et l’utilisateur doit simplement catégoriser si un repas est sain ou malsain.

La modération est disponible depuis près de trois ans, et avec la version 3.0, elle a reçu une interface entièrement repensée, une prise en charge des widgets, etc.

Refonte de l’interface Widgets pour vous aider à consigner vos repas ou à afficher des graphiques de vos progrès Ajoute la possibilité de créer plus de balises telles que «Faible en glucides», «Sans gluten», «Chocolat» et plus pour obtenir des informations supplémentaires sur vos repas Ajoute la possibilité pour marquer les gens avec qui vous mangez pour comprendre comment ils peuvent influer sur vos choix alimentaires Créez des types de repas personnalisés pour correspondre à la façon dont vous segmentez votre repas tout au long de la journée Choisissez parmi différents thèmes et icônes d’application Mode Nag, rappels pour enregistrer votre repas pour ceux qui ont besoin d’une constante rappel

La modération ressemble à l’application Fitness où vous pouvez trouver des informations sur vos entraînements, vos tendances et vos activités tout au long de la journée. Dans cette application, peu importe le nombre de calories que vous consommez, mais le plus important est de savoir si ce que vous mangez est considéré comme sain ou non.

Plus vous utilisez la modération, plus vous pouvez obtenir d’informations sur vos habitudes alimentaires. Par exemple, si vous prenez un bon petit-déjeuner, si vous avez constamment de mauvaises collations tout au long de la journée ou si vous comptez trop sur les plats à emporter plutôt que de cuisiner votre propre nourriture, l’application résume tout cela pour vous.

La modération fonctionne également avec les raccourcis Siri et met fortement l’accent sur la confidentialité car l’utilisateur n’a pas à créer de compte et il n’y a pas de publicités. Le développeur affirme que l’utilisateur peut «maximiser les informations à partir d’un minimum d’efforts et de données suivies».

La modération est gratuite à télécharger, mais offre un abonnement intégré à l’application pour 4,99 $ / mois ou 29,99 $ / an pour déverrouiller toutes les fonctionnalités, telles que la possibilité d’ajouter plus de deux balises et de choisir parmi différents thèmes et icônes d’application. Vous pouvez consulter l’application ici sur l’App Store.

