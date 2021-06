Moderatto : 20 ans à prêcher la parole du rock – El Sol de México

Le 23 mars 2001, Moderatto est monté sur scène pour la première fois, dans un exercice que les membres ne feraient à l’origine que ce jour-là, pour s’amuser un moment et rendre hommage à leurs groupes préférés tels que Kiss, Mötley Crüe et Poison.

Mais l’expérience a été si agréable que le projet a pris de l’ampleur, et cette année, ils ont célébré leurs deux premières décennies de “porter la parole du rock au monde entier”, comme le décrit le guitariste Mick Marcy, dans une interview avec Le soleil du Mexique. “C’était notre amour poussé au maximum et nous voulions le faire pour une nuit, nous pensions que ça allait être comme ça, mais nous le faisons depuis 20 ans maintenant.”

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

« C’est l’un des plus beaux cadeaux que les dieux du rock puissent nous offrir sur un plateau d’argent, c’est pourquoi nous aimons emmener le groupe partout. Nous sommes vraiment honorés d’être l’un des rares groupes à l’apprécier depuis tant d’années. Nous avons beaucoup changé en tant que peuple, en tant que pays et en tant que monde en cette période, qu’ils continuent à vouloir nous voir nous surprendre et nous passionner ».

Le groupe, composé de Bryan Amadeus (Jay de la Cueva), Roy (Iñaki Vázquez), Mick Marcy (Marcello Lara) et Xavi Moderatto (Javier El Chá Ramírez) et Elhoím Corona, compte une douzaine d’albums, et ils ont fait des collaborations avec des artistes comme Belinda, Alejandra Guzmán et Karol G, et ils ont même ouvert des concerts pour des groupes comme Kiss et Bon Jovi.

Tout ce qui a commencé comme un jeu pour eux, un groupe qui se moquait des poses et qui trouvait dans le mot rock la capacité de créer un concept sans limites et sans préjugés, est devenu une complicité avec le public qui les soutient depuis plus de deux décennies. .

L’année dernière, ils sont devenus le premier groupe à faire un auto-concert pendant la pandémie (qui s’est tenu au Pegaso Forum le 7 août), et ils sont prêts à continuer à écrire l’histoire avec un album anniversaire composé de reprises qui, selon Marcello , il épatera ses fans.

“Quand ils verront les premiers singles ils vont dire” quel barbare, des enfants de maïs. Prenez mon argent, vous allez avoir l’air terrible », a-t-il déclaré en riant, n’osant pas révéler plus de détails.

Le musicien assure que malgré les changements qu’ils ont vécus, ils sont toujours les mêmes “cinq imbéciles” qu’à leurs débuts. Compte tenu du goût qu’ils ont pour leur métier, ils ont su s’adapter aux nouvelles façons de faire de la musique et aux différentes générations qui se sont jointes au fil des ans.

« Nous continuons à faire ce que nous faisions quand nous avons commencé. Peut-être que la seule variante a été de rendre le groupe pour toute la famille, car quand on a commencé il y avait beaucoup de nus et c’était un peu plus pour les adultes ».

Bien que lors de leur anniversaire, ils aient rendu un petit hommage sur leurs réseaux sociaux, Marcello a annoncé que la célébration officielle se déroulerait jusqu’à l’année prochaine, quand ils pourront présenter leur album en personne, et partager l’expérience complète avec leurs followers.

«Nous avons été très sélectifs sur ce que nous avons fait pendant la pandémie, car nous n’aimons pas prendre de risques, ni notre peuple ni nous-mêmes. Oui, nous avons dû le chercher, même si nous aimons aussi ces défis de trouver le chemin », a-t-il commenté. “La blague de Moderatto, c’est l’expérience complète d’aller à un concert, et probablement de s’habiller ou de se maquiller comme nous, de partager et de devenir notre complice, ou simplement le sixième membre”, a conclu le musicien.