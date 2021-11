Modern Warfare 2 présente un système de moralité – rapport

VGC rapporte que le jeu Call of Duty de l’année prochaine, déjà répandu pour être Guerre moderne 2, comportera un système de moralité similaire à celui vu dans Red Dead Redemption 2, ainsi que d’autres détails inédits dans un nouvel ensemble de fuites.

L’appel du devoir 2022, qui a vu des fuites sur l’histoire axée sur le cartel de la drogue il y a plus d’un mois, comportera également une perte de membres et un gore plus réaliste que ce qui a été vu auparavant dans la franchise, avec des personnages réagissant aux choses qui se passent dans le jeu en une manière plus crédible : « Pendant les moments de haute intensité, votre personnage réagira en conséquence. Tout au long d’une séquence d’embuscade où votre véhicule de patrouille est attaqué par des tirs hostiles, le personnage que vous incarnez est visiblement secoué : peine à insérer le chargeur, mains tremblantes… »

Dans un rapport séparé, VGC a révélé la possible promotion croisée entre Modern Warfare 2 et Warzone, avec une nouvelle carte en route inspirée du nouveau jeu et composée de «divers points d’intérêt classiques». La carte abritera également un troisième nouveau mode pour Modern Warfare 2 similaire à la prochaine zone de danger de Battlefield 2042, utilisant des combattants contrôlés par l’IA et de vrais joueurs.

Pour sa part, Call of Duty: Vanguard de cette année sera également lancé aux côtés d’une nouvelle carte pour Warzone, Caldera.

Et pourtant, cette année continue d’être marquée par les problèmes toxiques d’Activision Blizzard sur le lieu de travail alors qu’il est poursuivi par l’État de Californie pour discrimination, sexisme et intimidation. Quelques personnalités de haut rang ont été licenciées à la suite de ces allégations, mais beaucoup demandent des réformes et des conséquences plus tangibles pour les auteurs de harcèlement au travail.