Modern Warfare 3 Remastered ne se produit pas, selon Activision

Activision a nié qu’un remaster de Call of Duty: Modern Warfare 3 soit en préparation. L’éditeur a déclaré sans équivoque dans un communiqué que les informations sur un remaster du jeu de 2011 sont fausses.

“Un remaster de Modern Warfare 3, en campagne ou en multijoueur, n’existe pas. Tout autre rapport est incorrect”, a déclaré un porte-parole d’Activision à GameSpot.

CharlieIntel a été le premier à rendre compte de la déclaration d’Activision en réponse aux rumeurs, qui durent depuis des mois.

Activision a publié un remaster de la campagne de Modern Warfare 2 en 2020 – l’un des deux remasters CoD jamais réalisés – et des rumeurs suggèrent qu’Activision pourrait chercher à faire de même avec Modern Warfare 3. L’autre remaster était pour Call of Duty 4: Modern Warfare — cela a été initialement proposé uniquement dans les éditions premium d’Infinite Warfare en 2016 avant d’être vendu seul. Contrairement à Modern Warfare 2 Remastered, Modern Warfare Remastered comprenait une campagne et un mode multijoueur.

Modern Warfare 3 a été développé par Infinity Ward et sorti sur PS3, Xbox 360 et PC, Treyarch gérant l’édition Wii. Une version Nintendo DS de n-Space est également sortie.

Call of Duty est maintenant plus grand qu’il ne l’a jamais été. Activision soutient la série sur trois piliers principaux : Call of Duty : Warzone, Call of Duty : Mobile et les versions premium annuelles. La franchise s’étend encore plus, car Activision vient d’annoncer la formation d’un nouveau studio pour créer un deuxième jeu mobile Call of Duty. En ce qui concerne la série principale, le jeu de cette année provient de Sledgehammer Games et se déroulerait pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors que tout cela se produit, Activision Blizzard est poursuivi par l’État de Californie pour sa culture de “frat boy”, sa discrimination et son harcèlement à l’égard des femmes. Pour en savoir plus sur l’affaire, vous pouvez voir une chronologie de tous les événements clés.

