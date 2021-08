Modern Warfare 3 remasterisé n’est pas une chose, dit Activision

On dirait qu’Activision ne travaille pas sur un remaster de Modern Warfare 3.

Apparemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Activision travaillait sur la remasterisation Call of Duty : Modern Warfare 3.

Ce n’est cependant pas le cas, selon la société, qui a déclaré à Charlie Intel qu’un remaster du jeu “n’existe pas” et que “tout rapport [stating] sinon sont incorrects.

Il semble que des rumeurs d’un remaster du jeu vieux de 10 ans circulent depuis qu’un leaker de Call of Duty a affirmé que c’était le cas. Beaucoup pensaient que cela pourrait être vrai, considérant qu’Activision a remasterisé Modern Warfare dans le cadre d’un bundle Infinite Warfare en 2016, suivi d’un remaster de la campagne de Modern Warfare 2 qui a été publié en 2020 via un bundle pour Warzone et Modern Warfare 2019.

La rumeur indiquait que le remaster serait publié cette année et, comme les autres remasters, serait une exclusivité PlayStation.

Sorti en 2011 et développé conjointement par Infinity Ward et Sledgehammer Games, Modern Warfare 3 est le troisième et dernier volet de la saga originale Modern Warfare et le huitième jeu Call of Duty au total.

Le prochain jeu de la série Call of Duty sort cet automne et est en cours d’élaboration sous le nom de code Vanguard. Les rumeurs disent que le jeu se déroulera sur le théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale et que Warzone recevra une grande carte de la Seconde Guerre mondiale pour célébrer son lancement.

En développement avec Sledgehammer Games, Call of Duty 2021 proposera les modes campagne, coopératif et multijoueur traditionnels.

Actuellement, Activision est impliqué dans une controverse sur des allégations de harcèlement sexuel, d’intimidation, de discrimination et de rémunération injuste, en particulier chez Blizzard. À la suite des allégations, mises en lumière par une action en justice intentée par l’État de Californie, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a quitté l’entreprise, tout comme le directeur des ressources humaines, Jesse Meschuk.

Pratiquement tous les travaux sur World of Warcraft ont été interrompus et plus de 2 000 employés actuels et anciens ont signé une pétition condamnant la réaction du cpmapny au procès. On ne sait pas si ces événements ont eu un effet sur le développement du nouveau Call of Duty.