Moderna dit que la FDA a retardé l’approbation de son vaccin COVID-19 pour les adolescents

Moderna a déclaré dimanche que les régulateurs fédéraux avaient retardé l’approbation d’utilisation d’urgence de son vaccin COVID-19 pour les adolescents afin que le gouvernement puisse étudier plus avant une réaction cardiaque rare.

L’examen par la Food and Drug Administration de l’inflammation du muscle cardiaque connue sous le nom de myocardite pourrait repousser l’approbation jusqu’au début de 2022, ont déclaré les régulateurs à la société pharmaceutique.

« La société s’engage pleinement à travailler en étroite collaboration avec la FDA pour soutenir son examen et est reconnaissante à la FDA pour sa diligence », a déclaré Moderna dans son annonce.

Moderna a également déclaré qu’elle prévoyait de retarder sa demande d’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 6 à 11 ans jusqu’à ce que l’examen approfondi soit terminé pour les adolescents de 12 ans et plus.

Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que de rares cas de myocardite se sont produits, le plus souvent chez des adolescents de sexe masculin quelques jours après avoir reçu la deuxième dose du vaccin COVID-19.

