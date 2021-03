Moderna Jab a été déployé aux moins de 50 ans en trois semaines alors que le programme de vaccination allemand sombrait dans le chaos

g

Le déploiement de la vaccination en Allemagne a sombré dans le chaos car il est apparu que les personnes de 80 ans doivent remplir 10 formulaires juste pour recevoir le vaccin.

Angela Merkel a été critiquée parce que seulement 10% de la population allemande a été vaccinée alors que le pays est frappé par une troisième vague.

Le cardiologue Dr Joachim Wunderlich, qui a aidé dans un centre de vaccination à Berlin, a déclaré que le processus bureaucratique permettant aux gens de se faire vacciner en Allemagne était «incroyable».

«Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’une personne de plus de 80 ans remplisse 10 pages et de nombreux formulaires de consentement et lui demande d’appeler une hotline pour prendre rendez-vous. Et puis ils risquent d’être refusés parce qu’ils ont oublié certains formulaires à la maison », a-t-il déclaré à CBS News

Il précède l’arrivée prévue de plus de 500 000 jabs Moderna au Royaume-Uni, ce qui constitue un autre coup de pouce pour le déploiement des vaccins au Royaume-Uni.

Les médecins devraient commencer à administrer les premiers jabs Moderna aux moins de 50 ans dans les trois semaines.

Le programme de vaccination de l’Allemagne échoue

L’Allemagne est en train de perdre sa course contre la montre pour vacciner sa population avant d’être saisie par une troisième vague de coronavirus.

Seulement 10% de sa population sont vaccinés et la confiance du public dans les vaccins est faible après que le pays a suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca par crainte de provoquer des caillots sanguins.

Le déploiement a redémarré après que l’Agence européenne des médicaments a déclaré que le coup était sûr mais que le mal était fait.

Cela n’a pas été aidé par l’énorme quantité de formalités administratives entourant les vaccinations, un médecin affirmant que les personnes de 80 ans doivent remplir 10 pages de formulaires avant d’être piégées.

Les vaccins Moderna seront déployés en quelques semaines

Le vaccin Moderna devrait être déployé au Royaume-Uni dans quelques semaines, a-t-on rapporté.

Le jab américain sera déployé alors que le programme de vaccination est étendu aux moins de 50 ans, selon le Mail on Sunday.

Plus de 500 000 doses du jab Moderna seront ajoutées à des millions de jabs Pfizer et Oxford-AstraZeneca qui devraient être déployés en avril.

Le nombre de personnes vaccinées en Grande-Bretagne s’est rapproché de 30 millions samedi, 29 727 435 personnes ayant reçu leur première dose.

Au total, 3 293 517 personnes ont reçu leur deuxième dose.