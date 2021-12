Moderna : les données initiales du booster montrent de bons résultats sur omicron

Moderna a déclaré que les tests de laboratoire ont montré que la demi-dose de rappel a augmenté de 37 fois le niveau d’anticorps dits neutralisants capables de combattre l’omicron.

Moderna a déclaré lundi qu’une dose de rappel de son vaccin COVID-19 devrait offrir une protection contre la variante omicron à propagation rapide. Moderna a déclaré que les tests de laboratoire ont montré que la demi-dose de rappel a augmenté de 37 fois le niveau d’anticorps dits neutralisants capables de combattre l’omicron.

Et un rappel à dose complète était encore plus fort, déclenchant un saut de 83 fois des niveaux d’anticorps, bien qu’avec une augmentation des effets secondaires habituels, a déclaré la société. Alors que des injections à demi-dose sont utilisées pour la plupart des boosters Moderna, une troisième injection à dose complète a été recommandée pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Moderna a annoncé les données préliminaires du laboratoire dans un communiqué de presse et n’a pas encore fait l’objet d’un examen scientifique.

Mais les tests des National Institutes of Health des États-Unis, annoncés la semaine dernière par le Dr Anthony Fauci, ont trouvé un bond similaire. Les tests de Pfizer ont également révélé que son vaccin COVID-19 a déclenché un bond tout aussi important des anticorps anti-omicron. Les vaccins fabriqués par Pfizer et par Moderna, tous deux fabriqués avec la technologie ARNm, sont utilisés par de nombreux pays à travers le monde pour lutter contre le coronavirus.

Ensemble, les preuves disponibles soutiennent les autorités sanitaires « des appels croissants pour que les gens reçoivent leurs rappels dès qu’ils sont éligibles. Les niveaux d’anticorps prédisent dans quelle mesure un vaccin peut prévenir l’infection par le coronavirus, mais ils ne sont qu’une couche des défenses du système immunitaire.

D’autres recherches suggèrent que le vaccin devrait toujours induire une bonne protection contre les maladies graves si les personnes subissent une infection révolutionnaire. Moderna et Pfizer développent des plans pour mieux correspondre à la variante omicron au cas où ils seraient nécessaires.

