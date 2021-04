Moderna mafia? Pfizer pham? Des rivalités vaccinales se forment en ligne.

Dans la boutique Etsy de Nathalia Vega, elle vend trois T-shirts conçus pour ressembler à des maillots de softball improvisés de la ligue des loisirs: l’un est rouge et arborant les mots «Team Moderna». Un autre est bleu ciel et se lit comme suit: «Team Pfizer». Et un troisième est marron, imprimé avec «Team Johnson & Johnson». Chacun se vend 17,45 $ et comporte un numéro gigantesque «21» sous l’inscription, signalant l’avenir prometteur de notre nouvelle année fraîchement vaccinée.

«J’ai reçu le vaccin, et la première chose que les personnes qui en ont, me demandent, c’est« Lequel? », Dit Vega, dans un courriel adressé à Vox. «La réponse est soit” Moi aussi! ” ou «J’en ai une autre». »Elle, comme beaucoup d’autres vendeurs sur Etsy, imprime ces chemises depuis à peine une semaine quand nous parlons, et a déjà réalisé plus de 30 ventes sans grand effort publicitaire. «C’est définitivement quelque chose que les gens recherchent. Je reçois des commandes quotidiennes à ce stade. “

Un t-shirt Team Moderna sur la page Etsy de Vega.

Les vaccins ne sont pas arrivés avec une campagne de marque partisane. Pfizer et Moderna n’achètent pas de panneaux d’affichage et de publicités télévisées pour maîtriser les ondes et salir les inoculations rivales. Le vaccin est gratuit pour tous les Américains, et les experts ont expliqué à plusieurs reprises que les vaccins sont tous très efficaces pour prévenir les maladies graves. (Bien que le CDC et le FDC aient appelé à une pause dans la distribution du vaccin Johnson & Johnson après que six femmes sur les 7 millions de personnes qui ont eu le vaccin aient développé des caillots sanguins.) Mais rien de tout cela n’a empêché la population d’attribuer le médicament à l’ancienne. allégeance des consommateurs à leur injection.

Sur Twitter, les affiches admirent le goût esthétique du design graphique de Moderna. «Le jeu de couleurs, la police, tout. Juste la perfection absolue », écrit le spécialiste des politiques publiques Colin Mortimer, en faisant un lien vers une image stérile de la dose de vaccin. Julia Reinstein, journaliste à BuzzFeed, a attribué une personnalité réfléchie à chacune des quatre grandes sociétés de biotechnologie avec des photos en circulation, de la même manière que les fandoms de Tumblr tentent d’identifier les essences des personnages de Little Women ou des habitants du Manhattan de Carrie Bradshaw.

«Moderna est terriblement chic mais fait trop d’efforts. AstraZeneca est loufoque et gentil. J&J s’identifie comme la maman amie et vous le dira », écrit-elle. Kalhan Rosenblatt de NBC a rapporté que TikTok est devenu une zone de guerre semblable à West Side Story entre de jeunes Zoomers qui ont reçu la dose de Pfizer ou de Moderna. (L’une des tendances récurrentes sur la plate-forme est un audio qui dit: “Euh, seules les personnes sexy ont le Pfizer. Si vous avez Moderna, je ne sais pas quoi vous dire.”)

Le processus d’inoculation s’est transformé en un choix de mode ironique; un pansement plâtré sur votre épaule est la tendance la plus épicée de l’été. Nous avons tous vécu une éternité d’escarmouches à la mode – boxeurs contre slips, Coke contre Pepsi, Nintendo contre Sega – mais rien ne tient une bougie jusqu’en 2021 et notre rendez-vous pour un sérum sous-cutané et producteur d’anticorps.

Il semble probable que ce factionnalisme provienne en partie des gradations subtiles de chacun des vaccins. Il était facile de se perdre dans les rapports épars sur les effets secondaires et les seuils d’immunité alors que les jabs se rendaient lentement à la disposition du public. Certaines personnes ont eu la chance de magasiner pour le cliché qui semble le plus attrayant; pour choisir la combinaison des pourcentages de protection, des risques de gueule de bois et des ennuis de planification qui correspondent le mieux à nos modes de vie.

Mais dans la précipitation pour se faire piquer, la plupart de la population nouvellement vaccinée s’est simplement présentée pour le vaccin disponible dans leur quartier et a fièrement pris la bannière du Pfizer Pham ou de la Moderna Mafia à partir de là. L’appareil médical américain est devenu si étroitement lié au capitalisme américain que nous avons appris à naviguer dans ces deux mondes avec le même langage. Il était inévitable que la population s’engage dans sa mentalité de vente au détail alors que quelque chose d’aussi existentiel qu’un vaccin contre le coronavirus porte encore le nom d’une entreprise.

«Il est naturel de comparer les marques. Il n’y a pas de données claires sur l’efficacité de l’un par rapport à l’autre, mais cela n’empêche pas les gens de se forger une opinion », déclare Tim Calkins, professeur de marketing à la Northwestern University. «Les entreprises et les responsables de la santé publique ont fait très attention d’éviter de comparer les vaccins, mais cela n’empêche pas les gens de se forger des perceptions.»

Bien sûr, la plupart de ces frictions vaccinales sont en plaisantant. Personne ne se rabaisse authentiquement pour son jab. Les enfants de TikTok apprécient un mème, et les porteurs des chemises Team Pfizer et Team Moderna de Vega ne sont pas en train de se lancer dans les rues. Au lieu de cela, Vega suppose que la plupart de ses clients s’accrochent simplement à tout ce qu’ils peuvent pour rester revigorés et excités à l’approche du 14e mois de la pandémie. Après une période d’isolement social inimaginable, la société est devenue assoiffée de camaraderie. Même le lien mutuel le plus élémentaire – comme le partage des mêmes bloqueurs de protéines de pointe – suffit à susciter la joie après avoir encerclé le drain dans des zooms sans fin.

«Je pense qu’il y a un sentiment de camaraderie partagée après une année aussi terrible. Les gens aspirent à faire partie de quelque chose et à un moyen de se connecter à d’autres personnes – et de créer une compétition amicale », déclare Vega. «En fait, j’ai reçu des commandes de familles complètes où chaque membre a reçu un vaccin différent, donc le sentiment que je ressens des gens est plus d’excitation que d’un air de supériorité pour un vaccin spécifique.»

Cela dit, Vega ne veut pas faciliter un schisme grave au sein de l’infrastructure de vaccination. Comme le reste d’entre nous, elle veut voir autant de personnes vaccinées le plus rapidement possible afin que nous puissions revenir à un semblant de normalité d’ici l’été. En fait, Vega a récemment ajouté une nouvelle arrivée dans son magasin: une chemise blanche avec un texte arc-en-ciel qui se lit simplement «Team Vaccine». «Ma boutique n’a pas été créée pour chasser le carburant de la négativité», me dit-elle, «mais plutôt pour alimenter l’appartenance.»

Voilà l’espoir. Contrairement à toutes les autres batailles de marques célèbres en Amérique, les forces de Team Pfizer, Team Moderna et Team J&J trouveront finalement la paix – convenant que malgré les légères déviations dans la maladie de réaction et la conception graphique, nous avons toujours été du même côté. . Ce n’est qu’alors que nous retournerons dans un monde où nous pourrons reprendre le débat sur les sujets qui comptent vraiment. La supériorité du Big Mac sur le Whopper ou d’Apple sur Samsung – des choses que nous pouvons enfin régler une fois que nous avons vaincu notre ennemi commun: Team Covid.