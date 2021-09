Moderna produit plus d’anticorps dans le sang après avoir reçu la deuxième dose que Pfizer : étude

Le vaccin Moderna produit plus d’anticorps dans le sang après avoir reçu la deuxième dose que Pfizer, révèle une étude (. Photo)

Vaccination Covid-19 : L’étude récente montre que les niveaux d’anticorps chez les receveurs du vaccin Moderna étaient comparativement plus élevés que chez les receveurs du vaccin Pfizer. Les résultats ont été publiés récemment dans JAMA Network Open et l’étude a été réalisée par des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Virginie sur la réponse en anticorps générée par les vaccins Pfizer et Moderna.

Les scientifiques ont également noté qu’il ne faut pas considérer les nombres d’anticorps comme base de l’efficacité des vaccins, comme cité dans le communiqué de presse publié par l’Université de Virginie. Bien que les deux vaccins aient montré des performances phénoménales, les nouvelles découvertes sont importantes car elles aideront à déterminer si un vaccin est supérieur à l’autre dans certains domaines.

Dans l’étude, des échantillons de sang ont été reçus de 167 employés de l’Université qui ont été vaccinés contre le covid 19. Parmi eux, 79 ont reçu Pfizer tandis que 88 ont reçu le vaccin Moderna. Les chercheurs, dans l’ensemble, ont découvert que Moderna produisait plus d’anticorps dans le sang après avoir reçu la deuxième dose que Pfizer. Alors que Moderna produisait environ 68,5 microgrammes d’anticorps par millilitre de sang, Pfizer n’en produisait que 45,9 microgrammes par millilitre de sang.

Une étude similaire comparant la réponse immunitaire des deux vaccins – Moderna et Pfizer a montré que deux doses de vaccin Moderna produisent plus d’anticorps que ceux qui sont complètement vaccinés avec le vaccin Pfizer. Les deux vaccins utilisent la technologie de l’ARNm et sont largement utilisés dans plusieurs pays. Les résultats ont été publiés dans une lettre au Journal of the American Medical Association le 30 août.

L’étude a montré que ceux qui ont été infectés par le virus lorsqu’ils ont été inoculés avec le vaccin Moderna ont produit une réponse en anticorps de 2 881 unités/ml et une réponse en anticorps de seulement 108 unités/m lorsqu’ils ont reçu Pfizer. Même parmi ceux qui ont déjà été infectés par COVID, lorsqu’ils ont reçu une injection de Moderna, ils ont montré une présence d’anticorps plus élevée que ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer.

