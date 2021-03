Modernisation de la production d’électricité: comment pouvons-nous faire face à la demande croissante d’électricité en Inde?

Selon les estimations d’un récent rapport de l’industrie, la croissance de la demande d’électricité a connu une baisse de 9,1% en mars 2020 et avril 2020.

Par Shashank Agarwal

L’électricité est indispensable à toute économie moderne et émergente. En raison de l’effet en cascade du verrouillage induit par la pandémie, la demande mondiale d’électricité était rare en 2020. Selon les estimations d’un récent rapport de l’industrie, la croissance de la demande d’électricité a connu une baisse de 9,1% en mars 2020 et avril 2020. Maintenant que le monde évolue progressivement sur la voie de la reprise du marché, il y a un besoin critique d’accéder à l’électricité dans certains pays comme la Chine, l’Inde et d’autres économies émergentes.

Compte tenu du scénario en Inde, l’économie du pays se développe avec une population en plein essor, l’urbanisation et l’industrialisation. Au fur et à mesure que le pays se développe et modernise son économie, la croissance des besoins énergétiques en Inde devient trois fois la moyenne mondiale – selon les Perspectives énergétiques de l’Inde 2021 de l’AIE.Il indique également qu’au cours des deux prochaines décennies, la demande d’énergie en Inde devrait augmenter plus que celle de tout autre pays. À l’heure actuelle, l’Inde est le quatrième consommateur d’énergie au monde et devrait devenir le troisième consommateur, dépassant l’Union européenne d’ici 2030.

Récemment, l’Inde a également enregistré un niveau record de demande d’électricité à 189,6 gigawatts (GW) en février 2021, selon un rapport des médias. En outre, il travaille activement à la création de villes intelligentes et de leurs infrastructures qui stimulent la demande d’électricité et de matériaux de construction dans le pays. Cela nécessite un besoin immédiat de garantir que la croissance de la demande est satisfaite avec des sources d’énergie renouvelables et que le secteur de l’électricité est en phase avec la demande du pays.

Investissement dans le secteur des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables ont toujours été un secteur attractif pour répondre aux besoins énergétiques dans le monde. Alors que l’Inde connaît une forte augmentation de la demande d’énergie, elle met l’accent sur les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Compte tenu du rythme de la demande, le gouvernement projette d’établir une capacité d’énergie renouvelable de 500 GW d’ici 2030. Pour donner un puissant coup de pouce au secteur, le gouvernement a annoncé la fourniture de Rs. 1000 crore à la Solar Energy Corporation of India (SECI). En outre, il a également annoncé une injection de capital de Rs 1 500 crore à l’Agence indienne de développement des énergies renouvelables (IREDA). Puisqu’il y a un engagement prometteur du gouvernement, il y aura une utilisation accrue de sources d’énergie plus propres pour répondre à la demande dans le pays.

Évacuation de l’électricité produite

Les pays à forte demande d’électricité ont besoin d’une action immédiate pour accélérer la production d’électricité. Cela nécessite des mesures strictes pour assurer le fonctionnement efficace des réseaux de transport et de distribution. À cet égard, des investissements importants sont réalisés dans les réseaux de distribution d’électricité et les lignes de transmission, en particulier autour des centrales électriques. Par exemple, (POSOCO), une filiale à 100% de Power Grid Corporation of India Limited, a finalisé la mise en place de corridors de transport d’énergie à grande capacité (HCPTC) pour répondre aux besoins d’évacuation de l’électricité dans les États riches en ressources et côtiers. De plus, la société a envisagé Rs. 1,00,000 Crore pour développer des systèmes de transport interétatiques pour augmenter le système de transport et la capacité de transformation. Le gouvernement doit donc augmenter encore les investissements pour de tels projets.

Exportation de puissance excédentaire à l’étranger

Après avoir satisfait aux besoins nationaux en énergie, l’Inde cherche à exporter de l’électricité à l’étranger pour répondre à la demande mondiale. Il a récemment annoncé son plan d’exportation d’électricité excédentaire vers les pays du Golfe en reliant son réseau électrique aux pays du Moyen-Orient et d’Asie du Sud pour partager des sources d’énergie non conventionnelles. D’autre part, plusieurs projets d’énergie solaire sont en cours au Gujrat et au Rajasthan. Selon les représentants du gouvernement, l’énergie produite à partir de ces sources peut être vendue dans de grands États comme Delhi, Maharashtra et les pays du Moyen-Orient. Cela nécessite un besoin important de réseaux de transport et de distribution efficaces pour une mise en œuvre transparente et une plus grande efficacité.

En dehors de cela, la mission solaire nationale du gouvernement pour promouvoir l’énergie solaire en Inde vise désormais à augmenter la capacité solaire totale de 100 GW d’ici 2022. Cela permettra à l’Inde de devenir un leader de l’énergie solaire et de créer les conditions politiques pour son déploiement à travers le pays. En outre, pour créer une infrastructure énergétique plus efficace, le gouvernement a également mis en place une mission nationale sur l’énergie de l’hydrogène pour produire de l’hydrogène à partir de sources d’énergie verte. Si elle est mise en œuvre avec diligence et cohérence, l’Inde répondra à la demande croissante d’énergie dans tous les secteurs. Cependant, pour s’engager véritablement à atteindre l’objectif universel de fournir de l’électricité à tous, le gouvernement doit accroître sa concentration et ses investissements dans les projets d’énergie renouvelable.

(L’auteur est MD chez Salasar Techno Engineering. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

