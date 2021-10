Modernisation de l’artillerie de l’armée de terre – des problèmes subsistent

Cette affirmation est sans rhétorique parce que les résultats sont là pour nous de voir. (Image du fichier PTI)

Par le lieutenant général Anil Ahuja,

Le plus grand défi de la modernisation et du développement des capacités de nos forces armées réside dans les exigences contradictoires d’être « toujours prêts pour les opérations » tout en « travaillant avec patience et persévérance pour développer des systèmes locaux ». Alors que le premier nécessite des achats, « à partir d’hier », le second nécessite de laisser suffisamment de temps à nos agences de développement et de production pour concevoir, développer et fabriquer des systèmes indigènes, en tenant compte des défaillances et des dérapages (presque) inévitables.

Parmi toutes les branches de l’armée, l’artillerie a été la plus méticuleuse dans sa planification des perspectives. Sous les directeurs généraux successifs, des profils d’artillerie réalistes ont été visualisés et des plans de modernisation ont été mis en œuvre pour répondre aux exigences du futur champ de bataille. C’est grâce à la maturité des titulaires successifs que la continuité de la vision, de la planification et de l’exécution a été maintenue. Cette affirmation est sans rhétorique parce que les résultats sont là pour nous de voir.

Dans le cadre de la modernisation envisagée, Arty passe progressivement d’avoir des canons de campagne/obusiers de 105 mm comme pilier à la mise à niveau du calibre à 155 mm. Même au sein de ce calibre, il existe un mélange judicieux de canons de 130 mm d’époque passés à 155 mm, existants, d’époque des années 1980, 155 mm (Bofors), en cours de développement Dhanush, l’Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS), chacun avec des portées incrémentielles (indiqué par le facteur de « longueur du canon de calibre » – avec Bofors étant 155/39 et ATAGS étant 155/52). En complément, l’obusier ultra-léger M 777 portable pour les positions de canon de montagne inaccessibles et le Vajra automoteur pour la mobilité tout-terrain dans les déserts. Le « système de canon monté (MGS) » est également en préparation, dans lequel les canons sont montés sur un châssis à roues approprié, plutôt que d’être remorqués derrière un véhicule, améliorant ainsi la mobilité en terrain montagneux. Outre les canons, l’artillerie a inclus de manière appropriée les lance-roquettes à plusieurs canons, passant du BM-21 Grad aux indigènes Pinakas et aux Smerch et missiles d’origine russe.

En complément des canons, des mortiers, des roquettes et des missiles, l’artillerie acquiert une famille de munitions, allant des obus et roquettes explosifs conventionnels aux munitions de précision et de fret, pour éclairer et masquer le champ de bataille aux frappes ponctuelles à longue portée sur un large éventail de cibles .

Bien que la planification ait été méticuleuse, la mise en œuvre des plans de modernisation suscite des inquiétudes. Le Conseil d’acquisition de la défense (DAC), satisfait des assurances données par l’OFB et le DRDO, a accordé l’« Acceptation de nécessité (AON) » pour l’achat de quantités adéquates de Dhanush indigène et d’ATAGS, au cours des trois à cinq dernières années. Il s’agissait d’assurer les agences de développement et de production de l’engagement des utilisateurs à se les procurer et leur permettre de mettre en place des lignes de production adaptées. C’est sur la base de cette assurance même que la plupart de ces armes ont été placées sur la « Liste d’importation négative » promulguée par le MOD en août 2020. Les dérapages actuels et l’échec des agences concernées à livrer ces armes à l’utilisateur, conformément à le calendrier engagé, appel à la responsabilité ; d’autant plus qu’il arrive à un stade si avancé. De tels développements érodent la confiance de l’utilisateur dans le processus d’indigénisation et diluent la préparation opérationnelle.

Un autre domaine dans lequel l’armée doit se pencher avec diligence est l’emploi en synergie de la puissance de feu de l’artillerie et de l’air à des profondeurs progressives. Comme on parle d’intégration entre les services, c’est un aspect opérationnel qu’il faut regarder en priorité.

La précision du « tir non observé » délivré à longue distance par l’artillerie s’est considérablement améliorée au fil des ans. Cependant, pour la conduite d’une bataille dynamique en profondeur, il y a une exigence d’intégration intime entre le capteur (les yeux) et le tireur. Jusqu’aux années 80, l’aviation de l’armée fonctionnait principalement comme le « poste d’observation aérienne » de l’artillerie, dirigeant le feu en regardant de « l’autre côté de la colline ». Avec sa bifurcation de l’Artillerie en 1986, l’observation et la direction du tir sont devenues son rôle secondaire. On apprend que les drones détenus jusqu’alors par les Unités de Surveillance et d’Acquisition d’Objectifs de l’Artillerie sont désormais regroupés avec l’Aviation de l’Armée. Il mérite d’être sérieusement envisagé que le regroupement des ressources se fasse sur le concept visualisé d’emploi pour les combats en profondeur et sans contact, plutôt que sur la logique du regroupement des machines volantes. Ceci est considéré comme préjudiciable à l’efficacité de l’emploi de l’artillerie à long terme.

Le meilleur hommage rendu au Régiment d’Artillerie à l’occasion de la 195ème Journée des Gunners (qui eut lieu le 28 septembre 2021) serait de revoir le concept d’emploi de l’Artillerie sur les futurs champs de bataille et de s’efforcer d’intégrer les avancées dans les plans de modernisation et de restructuration de l’Armée de terre.

(L’auteur est un officier d’artillerie chevronné, qui a commandé un corps sur le théâtre oriental et a été secrétaire du Defense Acquisition Council pendant deux ans. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

