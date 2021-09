Modernisation du secteur des MPME : Comment parvenir à une mise à l’échelle et à une transformation technologique des MPME ?

Le manque de financement empêche les MPME d’investir dans des projets innovants, d’améliorer leur productivité et de saisir les opportunités d’expansion pour pénétrer de nouveaux marchés.

Technologie pour les MPME : L’obsolescence technologique et l’échelle sous-optimale sont deux caractéristiques distinctives essentielles des MPME indiennes, qui se composent principalement de micro-entreprises informelles. Par conséquent, les décideurs politiques en Inde ont deux défis persistants à la modernisation du secteur des MPME dans le pays, à savoir, premièrement, comment accélérer la mise à niveau technologique et la modernisation de plus en plus de MPME ?, et deuxièmement, comment permettre à de plus en plus de MPME d’étendre leur échelle de production (pour leur croissance progressive) ?

Bien que ces deux défis soient valables pour l’ensemble du secteur des MPME, ils sont intenses dans le contexte des micro-entreprises, à la fois en Inde urbaine et rurale. En fait, ces deux défis sont liés. Si les décideurs indiens réussissent à inciter un nombre sans cesse croissant de MPME à opter pour la modernisation et la mise à niveau technologique, cela entraînera probablement une expansion de leur échelle. Alternativement, si de plus en plus de MPME sont encouragées à se développer, cela conduira probablement à leur modernisation et à leur mise à niveau technologique. En d’autres termes, il est peu probable de réaliser l’un sans l’autre.

La mise à niveau et la modernisation de la technologie est plutôt un objectif pérenne de la politique SSI de l’Inde jusqu’en 2006, et celle de la politique des MPME depuis 2006. Cependant, nous n’avons pas obtenu beaucoup de succès sur ce front, que ce soit au niveau national ou à l’un des niveaux régionaux. Le manque de ressources dans le secteur des MPME dans son ensemble est largement perçu comme le principal facteur responsable de cela. Compte tenu de la faiblesse de leurs ressources internes, il est peu probable qu’elles sollicitent et séduisent des financiers externes (privés ou publics). Compte tenu de cela, il est nécessaire de réfléchir à ce qui peut favoriser le développement des MPME et comment affiner nos politiques MPME en conséquence. La mise à l’échelle des MPME est essentielle pour améliorer la productivité et parvenir à une croissance inclusive. Dans de nombreux pays, permettre aux MPME de saisir les opportunités de croissance au fil du temps est une priorité politique pour lutter contre la faible croissance de la productivité et le creusement des écarts de salaires et de revenus.

Une façon de remédier au manque de ressources est d’encourager la « numérisation » par l’adoption d’outils TIC pour faciliter la production et la commercialisation. Des données récentes (dans le contexte des pays de l’OCDE) montrent que l’utilisation d’outils numériques permet même aux micro-entreprises d’accéder aux marchés internationaux. Cependant, même dans les pays développés, par rapport aux grandes entreprises, l’adoption des TIC par les PME est plus faible et elles sont confrontées à des obstacles plus importants à l’adoption de plusieurs technologies numériques dans leurs activités opérationnelles. L’adoption d’outils TIC dans les MPME indiennes est pour le moins limitée, bien que des statistiques précises ne soient pas disponibles.

Compte tenu du niveau d’instruction des propriétaires et du contexte géographique des microentreprises indiennes, le défi d’acquérir des outils TIC restera redoutable. Pour réaliser le plein potentiel de la transformation numérique, y compris pour passer à l’échelle, les entreprises doivent améliorer les compétences des travailleurs et de la direction et investir dans des capitaux complémentaires fondés sur la connaissance, tels que la recherche et le développement (R&D), les données et les nouveaux processus organisationnels. . Cela nécessite des capitaux d’investissement, dont les MPME manquent de toute façon. Cela se résume à l’accès et à la disponibilité de financements adéquats pour le secteur.

Mais les MPME, en général, manquent de solidité financière interne autant que de sources externes de capital facilement accessibles (pour la modernisation et l’expansion à grande échelle). Même dans les pays développés, les difficultés d’accès au financement sont largement reconnues comme l’un des principaux obstacles au démarrage et à la croissance d’une entreprise. Le manque de financement empêche les MPME d’investir dans des projets innovants, d’améliorer leur productivité et de saisir les opportunités d’expansion pour pénétrer de nouveaux marchés.

En fait, le processus de croissance des MPME peut prendre différents rythmes et formes, y compris une croissance organique (c’est-à-dire générée en interne) et non organique (c’est-à-dire via des fusions et acquisitions, des coentreprises et des alliances). Mais dans tout cela, la politique peut jouer un rôle en permettant aux MPME de se moderniser technologiquement et de se développer. La politique peut soutenir la mise à niveau et la mise à l’échelle de la technologie des MPME, en favorisant un environnement commercial dynamique qui facilite l’entrepreneuriat et permet aux entreprises de toutes tailles d’atteindre leur plein potentiel, notamment grâce à une meilleure intégration dans les marchés mondiaux et les chaînes de valeur. Certaines des initiatives politiques appropriées sont les suivantes :

Tout d’abord, un meilleur accès au financement est nécessaire pour stimuler la transformation technologique généralisée des MPME à travers le pays. Sur les marchés du crédit, la sélection adverse et l’aléa moral sont exacerbés dans le cas des micro-entreprises qui n’ont aucun historique de prêt ni aucune garantie pour garantir un prêt. En raison de leur profil de risque plus élevé, les microentreprises souffrent également généralement de taux de refus de prêts plus élevés que les autres. Le « déficit de financement » affectant les micro-entreprises est en fait souvent un « déficit de capital de croissance ».

Des preuves empiriques montrent que les PME qui dépendent davantage du financement extérieur se développent relativement plus rapidement dans les pays dotés de marchés financiers plus développés, c’est-à-dire où les PME peuvent accéder à une gamme d’instruments de financement alternatifs. Un accès approprié au financement améliore également la performance post-entrée des entreprises, même en contrôlant la taille des entrants. Mais dans de nombreux pays, dont l’Inde, il existe peu d’alternatives à la dette traditionnelle pour les MPME.

Dans ce contexte, le cas de l’Autriche est remarquable. La banque fédérale autrichienne de développement et de financement pour la promotion et le financement des entreprises offre des garanties d’investissements mezzanine dans les PME visant la modernisation, l’expansion ou l’acquisition d’autres entreprises. En fait, en Inde, nous avons besoin d’une société exclusive de financement de la technologie des MPME (MPME-TFC) avec des succursales dans tous les clusters de MPME, suivie de l’ouverture de succursales dans tous les sièges sociaux de district du pays. Une telle institution doit se concentrer exclusivement sur le développement de nouvelles technologies par le biais de la R&D, la commercialisation de nouvelles technologies (provenant de l’industrie ou des établissements d’enseignement supérieur) et la mise à niveau des processus de fabrication des MPME. Au moins 10 % de leurs prêts devraient être consacrés à des innovations technologiques – produit/processus. Ils peuvent également introduire un financement par projet de la numérisation des MPME.

Deuxièmement, acquérir et retenir des ressources humaines suffisamment talentueuses est un défi pour les MPME. Pour répondre aux besoins exclusifs de talents des MPME, les départements de gestion des universités et des institutions de gestion exclusives (dans les métros et les villes, pour commencer) devraient introduire des programmes de MBA intégrés pour les diplômés issus des instituts de formation industrielle. Ces programmes de MBA doivent être exclusivement axés sur les « petites et moyennes entreprises » en termes de stages, de projets, d’études de cas et d’application des principes. Ces institutions doivent avoir des liens avec des associations de MPME pour leurs stages, travaux de projet ainsi que le recrutement direct après leur diplôme. Cela peut réduire considérablement les contraintes en matière de ressources humaines des MPME. Enfin, si les défis technologiques, financiers et de ressources humaines sont surmontés, les MPME seront en mesure de conquérir progressivement et régulièrement les marchés régionaux, nationaux et internationaux.

MH Bala Subrahmanya est professeur au département des études de gestion à l’Indian Institute of Science, Bangalore. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

