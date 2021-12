Modernisation navale de l’Inde : implication dans la structure du pouvoir indo-pacifique

Les forces navales en mer sont confrontées à une menace tridimensionnelle complexe provenant d’offensives aériennes, de surface et sous-marines et, par conséquent, chacune des plates-formes navales au sein d’une flotte joue un rôle vital. (Source de la photo : Twitter/@PRO_Vizag)

Par Milind Kulshreshtha

Alors que l’Inde célèbre 2021 sous le nom de Swarnim Vijay Varsh pour commémorer le 50e anniversaire de la victoire de 1971, la date du 4 décembre 1971 est un moment précieux pour l’histoire navale indienne. À cette date, les navires de guerre indiens ont mené l’une des attaques les plus ingénieuses et les plus audacieuses contre le Pakistan pour marquer sa place dans les marines mondiales. Le succès de l’attaque navale démontre le professionnalisme dont font preuve les hommes en blanc et la prévoyance de la direction navale.

Au cours des cinq dernières décennies, la géopolitique de la région a beaucoup évolué. Aujourd’hui, l’Indo-Pacifique retient l’attention du monde avec un accent particulier sur le rôle de l’Inde. La responsabilité de la marine a augmenté beaucoup plus loin que les eaux indiennes et les capacités opposées à un adversaire qui a également évolué en tant que superpuissance militaire au cours de cette période et est déterminé à utiliser les eaux internationales pour réaliser son programme expansionniste. Les ondulations de l’escarmouche à la frontière sino-indienne à Galwan en 2020 ont été fortement ressenties dans les eaux indo-pacifiques, qui ont vu l’émergence de plusieurs groupes de travail multinationaux collaboratifs et interopérables déployés par les nations partageant les mêmes idées. La nouvelle ère voit également l’avènement d’alliances indo-pacifiques plus solides comme QUAD et AUKUS. Le réalignement indien dans l’Indo-Pacifique pour une position de leader définitif dans l’arène indique une présence opérationnelle faisant autorité à l’avenir.

Malgré les nuages ​​sombres de la pandémie, la crise frontalière de l’année dernière a vu la Marine déployer des efforts sur le pied de guerre pour renforcer ses capacités de combat grâce au lancement d’un porte-avions, de grands navires de guerre, de sous-marins et d’avions maritimes. En termes de relations maritimes, les activités en temps de paix ont été remplacées par l’urgence d’établir de nouveaux liens avec les forces navales mondiales, de revigorer les anciennes et de coopérer avec les puissances mondiales. Pour de tels rôles futurs dans l’Indo-Pacifique, le plan de perspective des capacités maritimes (MCPP) de la Marine peut prévoir un deuxième porte-avions autochtone (IAC) à partir d’un point d’allocation budgétaire.

La dissuasion tridimensionnelle

Les forces navales en mer sont confrontées à une menace tridimensionnelle complexe provenant d’offensives aériennes, de surface et sous-marines et, par conséquent, chacune des plates-formes navales au sein d’une flotte joue un rôle vital. La conception unique d’un destroyer, d’une frégate, d’un sous-marin ou d’un porte-avions prend en charge de tels engagements de menace non seulement pour défendre les actifs de sa propre flotte, mais également pour lancer une offensive à trois volets contre un adversaire sur la surface, sous la surface ou dans les airs. À l’heure actuelle, le MCPP de la Marine pour les 15 prochaines années est en cours de révision pour publication l’année prochaine et mettra en évidence le plan de développement intégré des capacités (ICDP) sur 10 ans. L’ICDP en cours d’élaboration par le DMA (Department of Military Affairs) devrait définir le Maritime Theatre Command, son orientation administrative et les technologies sous-jacentes. Un commandement de théâtre maritime a évolué en tant que capacité d’engagement coopératif pour les trois services doit être une réponse puissante contre un adversaire commun. La marine fait évoluer l’INS Karwar en tant qu’établissement naval clé pour le commandement du théâtre maritime.

Avec les progrès réalisés par la marine chinoise grâce à un programme de construction de navires de guerre robuste et bien financé, la puissance et les technologies maritimes de l’Inde ressentent également la chaleur. La Chine est maintenant agressive dans ses intentions internationales, qu’elles soient diplomatiques ou militaires, et la possibilité d’une escarmouche maritime ou d’une impasse en mer à l’avenir oblige la marine indienne à être toujours vigilante en utilisant des techniques de surveillance (comme l’espace, les drones, le renseignement par transmission etc.). L’exercice agressif en cours de la Chine dans la mer de Chine méridionale pour dicter ses conditions aux pays voisins en utilisant des forces de milice maritime sont quelques-uns des problèmes qui ont le potentiel de se rapprocher de l’IOR. La flotte de pêche chinoise a déjà une influence mondiale sérieuse à travers les activités de pêche INN (illégal, non déclaré et non réglementé), avec une intention semblable à une milice et cela s’étend aujourd’hui jusqu’aux eaux de l’Atlantique Sud près de l’Amérique du Sud.

Efforts autochtones grâce aux technologies à double usage

Récemment, les ambitions de la marine indienne de posséder 200 navires dans sa flotte d’ici 2027 ont été remaniées à 170 navires. Avec des agences de construction de navires de guerre indigènes comme le chantier naval MDL et GRSE, l’Inde dispose déjà d’une capacité de construction navale durable. La marine indienne est parmi les rares au monde à avoir la capacité de construire des plates-formes navales de niche telles que des porte-avions et des sous-marins. Il peut également intégrer n’importe quelle arme et système provenant de plusieurs sources à bord d’un navire de guerre construit localement ou en tant que modernisation dans le cadre du programme Mid Life Update du navire pour garder un avantage sur l’adversaire. Avec l’impulsion d’Atmanirbhar Baharat en place, on peut s’attendre à ce que la composante indigène dans les navires de guerre dépasse les 80-85%. Cela sera essentiel pour les capacités de combat de la marine indienne. Cependant, l’industrie indienne doit se concentrer davantage sur la fourniture de produits de qualité marine rigoureuse et de conception mature pour des opérations continues fiables dans un environnement marin impitoyable.

Même si le plan de perspective d’indigénisation de la Marine est en place depuis environ deux décennies, cependant, l’élan pour fabriquer des systèmes techniquement avancés comme les aides à la navigation (Navaids), les systèmes de communication maritime, les supports de canons navals, les moteurs de navires et les turbines à gaz, etc. est encore loin d’être réalisé. Les drones navals lancés par le pont, l’intelligence artificielle dans le combat naval, la surveillance spatiale, le réseau privé sécurisé 5G pour la communication de machine à machine sont quelques-unes des autres solutions que la marine recherche depuis un certain temps.

D’une manière ou d’une autre, l’écosystème collaboratif industrie-université s’est engagé dans une spirale d’essais en laboratoire retardant les vérifications navales sur site d’essais terrestres, sans parler des vérifications en mer plus strictes à bord. Bien que ce problème techno-gestionnaire puisse prendre un peu plus de temps à être résolu, le développement d’une technologie à double usage par les agences publiques et privées peut être considéré comme une initiative fructueuse pour l’effort d’indigénisation de la Défense, par exemple, un système de navigation de navire marchand durci pour les navires de guerre navals. Ainsi, un secteur auxiliaire de construction navale commerciale dynamique comprenant des fabricants d’équipements et de systèmes de bord peut devenir un fournisseur de technologies déployables pour navires de guerre telles que les systèmes de propulsion principaux, la production d’électricité, les systèmes de navigation et de communication, etc.

Alors que le rôle de la marine indienne est visualisé dans les eaux indo-pacifiques, la marine se prépare également à des attaques contre l’infrastructure de soutien des navires de guerre dans le domaine virtuel. Les navires, sous-marins et aéronefs maritimes dépendent fortement de l’infrastructure de communication maritime. Récemment, DRDO a remis la suite EW « Shakti » à la marine indienne, mais les progrès de la suite EW sont rapides en raison de la capacité de l’adversaire à déjouer ce qui est déployé, nécessitant ainsi une capacité à continuer de révolutionner ces technologies. La menace qui pèse sur les réseaux essentiels de navigation, de surveillance et de communication basés dans l’espace pour les navires de guerre est une réalité aujourd’hui et nécessite de renforcer la résilience de l’espace. Avec de telles menaces multidimensionnelles associées à des défis liés à la guerre électronique, au cyberespace et à l’espace, la tâche de la Marine pour rester efficace dans l’Indo-Pacifique nécessite des ressources en termes de plates-formes de combat et d’infrastructures avancées.

SSN – L’arme de choix dans l’Indo-Pacifique

La construction de SSN (classification de coque pour les sous-marins d’attaque nucléaires) sous AUKUS est une indication claire que l’Indo-Pacifique voit de plus en plus cet armement sous-marin furtif à longue portée déployé pour créer une dissuasion sérieuse contre la Chine et ses routes maritimes de la soie. La Chine possède également les SSN exactement avec la même intention à l’esprit, et pour une capacité de deuxième frappe. Les SSN chinois naviguent aujourd’hui dans les eaux de l’IOR sans être contestés, car ces bateaux ne sont pas détectés même par les techniques de surveillance spatiales. Pour l’Inde, alors que les sous-marins conventionnels ont joué un rôle stratégique contre des adversaires plus proches des côtes indiennes et ont adéquatement tenu la puissance navale pakistanaise, cependant, à l’avenir, un programme SSN robuste sera la clé pour mener à bien une opération efficace plus près du côté Pacifique de l’Indo-Pacifique.

Conclusion

Une forte dissuasion dans les eaux indo-pacifiques soutiendra la position de l’Inde contre toute mésaventure chinoise sur terre, dans les airs ou en mer. Les technologies déployées par la force opérationnelle navale multinationale dans l’Indo-Pacifique sont parmi les meilleures du monde maritime d’aujourd’hui, et l’Inde ne peut pas être laissée loin derrière. Alors que davantage de plates-formes navales sont souhaitables pour devenir une force puissante dans l’Indo-Pacifique, les solutions technologiques telles que la radio définie par logiciel (SDR), les liaisons de données tactiques, l’AIP (Air-independent Propulsion) pour les opérations sous-marines silencieuses, la version navale de LCA et ALH sont quelques-uns des équipements de guerre bien compris déjà en cours de développement en Inde depuis de nombreuses années, mais doivent maintenant être livrés à la marine indienne dans un ajustement et une forme qui répondent aux défis opérationnels maritimes et aident à faire de l’Inde une force navale supérieure dans la région.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multiplateforme et multicapteur (MPMSDF). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans l’autorisation est interdite).

