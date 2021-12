Modes physiques et numériques de services financiers coexistent en Inde : président du SBI

Khara a déclaré que SBI avait conclu deux de ces partenariats et qu’il travaillait également avec d’autres acteurs sur le modèle de co-prêt.



Le président du SBI, Dinesh Kumar Khara, a déclaré mercredi que les modes physiques et numériques des modèles de prestation de services financiers coexisteraient en Inde en raison d’un large espace géographique.

« En Inde, nous servons une variété de clients. Nous servons également ceux qui sont avertis du numérique et qui ne souhaitent rien avoir de physique mais de clics téléphoniques. Il y a aussi des clients pour qui la culture financière et numérique est une préoccupation majeure.

« Je pense donc que ce n’est pas non plus/ou la situation peut-être pour un pays comme l’Inde, le numérique et le physique, les deux coexisteront, ce sera phygital », a déclaré Khara lors d’une allocution à la FIBAC 2021, organisée conjointement virtuellement par la FICCI et IBA.

Concernant l’émergence du modèle de co-prêt en Inde, il a déclaré qu’il s’agissait d’un mécanisme essentiel qui était initialement destiné à établir des connexions avec le dernier kilomètre.

«Très souvent, on dit que SBI a 65% de ses succursales dans des zones semi-urbaines et rurales, nous avons donc encore besoin d’un partenaire de co-prêt.

«Je pense que nous avons toujours besoin du partenaire de co-prêt, car la connexion du dernier kilomètre qui existe chez ces partenaires est qu’ils opèrent dans une zone géographique particulière. Cela ressemble plus à un créneau où ils disposent des informations adéquates sur les emprunteurs », a déclaré Khara lors d’une allocution lors de la session « Groupe des PDG – Résilience et rebond – Se préparer pour le voyage vers une économie de 5 milliards de dollars ».

Khara a déclaré que SBI avait conclu deux de ces partenariats et qu’il travaillait également avec d’autres acteurs sur le modèle de co-prêt.

Il a déclaré que les NBFC et les IMF ont une portée sur le terrain et disposent d’informations beaucoup plus informelles, ce qui fait partie intégrante de la prise de décisions.

« Nous avons déjà conclu deux partenariats. Nous nous engageons avec quelques autres (joueurs) et nous avons vu que cela sert l’objectif sur le terrain », a déclaré Khara.

Le PDG d’Axis Bank, Amitabh Chaudhry, a déclaré qu’il y avait déjà eu des perturbations dans l’espace de paiement avec 95% des transactions sur UPI provenant de plateformes de paiement tierces et non des banques.

Il a déclaré que la prochaine perturbation aura lieu dans l’espace de prêt. « La prochaine phase de révolution prendra le concept de prêt avec l’introduction de fournisseurs de services de prêt (LSP) qui peuvent tirer parti des API pour se connecter aux emprunteurs potentiels à tous les prêteurs possibles sur un réseau de crédit ouvert », a déclaré Chaudhry.

AK Goel, président d’IBA et directeur général et PDG d’UCO Bank, a déclaré qu’avec la livraison numérique de services bancaires, le trafic a été réduit depuis les succursales.

« Mais le problème majeur est qu’à ce jour, 30% des gens utilisent des téléphones multifonctions », a déclaré Goel.

Il a déclaré que les prêts numériques peuvent être améliorés soit par un modèle de co-prêt, soit avec un partenariat avec les fintechs, cela facilitera davantage le trafic dans les succursales bancaires.

