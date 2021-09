Modestas Bukauskas défend Khalil Rountree par un coup de pied oblique

Modestas Bukauskas subira bientôt une IRM pour évaluer les dommages à son genou. Cela en raison du coup de pied brutal à la jambe qui a mis fin à son combat avec Khalil Rountree à l’UFC Vegas 36.

Le coup de pied latéral de Rountree au genou de Bukauskas a entraîné une victoire par TKO. De plus, cela a déclenché un débat parmi les combattants pour savoir si de telles techniques devraient être interdites dans l’Octogone. Bukauskas ne soutient pas un tel mouvement, et l’a donc révélé sur les réseaux sociaux.

Dans son histoire Instagram, le poids lourd léger a parlé de sa blessure et a envoyé un message aux fans. Bukauskas a défendu son adversaire et a déclaré qu’il était de sa responsabilité de défendre la technique qui l’a laissé boiter.

Jeff Davidson, le consultant médical en chef de l’UFC, aurait déclaré au commentateur de l’UFC Michael Bisping que Bukauskas avait subi de multiples blessures au genou, y compris des dommages à plusieurs de ses ligaments. Le résultat a remis Rountree dans la colonne des victoires après une séquence de 1-3 et a donné à Bukauskas sa troisième défaite consécutive.

Dans une vidéo publiée plus tard par le partenaire de diffusion de l’UFC ESPN, Rountree est vu rendre visite à son adversaire dans les coulisses de l’UFC APEX et lui souhaite un prompt rétablissement.

Khalil Rountree est allé rendre visite à @balticgladiator après leur combat, et malgré un résultat malheureux, ce n’était que du respect entre les adversaires 🤝 #UFCVegas36 (via @ufc) pic.twitter.com/X9KiAiyuFl

Rountree s’est ensuite rendu sur Instagram pour réfléchir au combat et à sa fin.

«Le combat a ses hauts et ses bas et bien qu’il soit divertissant pour les masses, c’est putain de dangereux et tout peut arriver. J’ai parlé avec mon adversaire après le combat et je lui ai souhaité un prompt rétablissement car il reviendra plus fort et meilleur comme le font tous les grands combattants.