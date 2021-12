a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi « a poignardé les agriculteurs dans le dos, pas dans la poitrine » parce qu’il est un « hindutvavadi ».

Lançant une attaque cinglante contre le gouvernement de Narendra Modi, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré dimanche que hindou et « hindutvavadi » étaient deux termes différents et que le pays était composé d’hindous et d’hindoutvavadis. Il a ajouté que le Premier ministre Narendra Modi « a poignardé les agriculteurs dans le dos, pas dans la poitrine » parce qu’il est un « hindutvavadi ».

L’attaque de Gandhi contre le Premier ministre Modi faisait référence aux protestations d’un an des agriculteurs contre les trois lois agricoles controversées du Centre, qui ont maintenant été abrogées par le gouvernement par le biais d’un projet de loi au Parlement.

« Quelle est la bataille qui attend le pays aujourd’hui ? Il y a une collision de deux mots dans la politique du pays aujourd’hui. Un mot hindou et l’autre mot hindutva. Ce n’est pas la même chose. Il y a deux mots différents et ont des sens différents. Je suis hindou et non hindoutvadi. La différence entre l’hindou et l’hindoutvadi est que l’hindou recherche la vérité, cela s’appelle satyagraha mais Hindutvadi recherche le pouvoir (satta) et s’appelle Sattagraha », a-t-il déclaré en s’adressant au ‘Mehngai Hatao Maha Rally’ à Jaipur.

« Le Mahatma Gandhi a cherché la vérité, Nathuram Godse lui a tiré trois balles. C’était un hindoutvavadi », a-t-il ajouté.

#REGARDER | Les hindoutvavadis passent toute leur vie à la recherche du pouvoir. Ils ne veulent rien d’autre que le pouvoir et peuvent tout faire pour cela. Ils suivent le chemin de ‘Sattagrah’, pas de ‘Satyagrah’. Ce pays est d’hindous, pas d’hindoutvavadis : le chef du Congrès Rahul Gandhi lors d’un rassemblement du parti à Jaipur pic.twitter.com/qLpEJiB8Lf – ANI (@ANI) 12 décembre 2021

Alléguant que Modi et ses « 3-4 amis industriels » ont ruiné le pays au cours des sept dernières années, Gandhi a déclaré : « Aujourd’hui, un pour cent de la population de l’Inde a 33 % de richesse entre leurs mains. 10 pour cent de la population ont 65 pour cent de l’argent entre leurs mains. Et les 50 % les plus pauvres de la population n’ont que 6 % de l’argent entre leurs mains.

Pendant ce temps, Priyanka Gandhi a accusé le gouvernement du BJP de vendre ce que son parti a construit en 70 ans. Gandhi a allégué que le gouvernement travaillait pour des amis industriels sélectionnés au lieu de travailler pour le bien de la population et des agriculteurs du pays.

Elle a dit que lorsque les élections arrivent, les dirigeants du BJP parlent de Chine ou d’autres pays, de castesisme, de communautarisme mais pas des luttes du peuple.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.