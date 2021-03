Modi à Pondichéry: «  L’élection 2021 est unique puisque même assis CM a refusé un billet  »

Après son approche FAST au Kerala, le PM Narendra Modi a proposé une approche «MEILLEURE» pour Pondichéry.

Le Premier ministre Narendra Modi a sorti aujourd’hui toutes les armes à feu à Pondichéry. S’adressant à un rassemblement public dans le territoire de l’Union, le Premier ministre a attaqué le Congrès et l’ancien gouvernement dirigé par V Narayansamy. Le Premier ministre Modi a déclaré que l’élection de cette année à l’UT est unique dans un aspect car le CM assis s’est vu refuser un billet. «J’ai une assez longue expérience en politique. J’ai vu de nombreuses élections. Mais, l’élection de Pondichéry 2021 est unique. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le ministre en chef en exercice n’a pas reçu de contravention », a déclaré le Premier ministre Modi ciblant V Narayanasamy, qui dirigeait le gouvernement du Congrès à l’UT avant qu’il ne s’effondre en février à la suite de la démission de plusieurs députés en exercice.

Il a dit que le gouvernement précédent du Congrès dirigé par V Narayanasamy était un désastre. «Tant d’années de fidélité. Soulèvement des pantoufles de son chef. Faire de mauvaises traductions pour impressionner son chef. Pourtant, pas de ticket! Cela montre clairement à quel point son gouvernement s’est avéré être une catastrophe », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a déclaré que le précédent gouvernement de Pondichéry occupait une place particulière dans la longue liste des gouvernements du Congrès non performants au fil des ans, car le gouvernement de «haut commandement» de Pondichéry avait échoué sur tous les fronts.

Après son approche FAST au Kerala, le PM Narendra Modi a proposé une approche «MEILLEURE» pour Pondichéry. Il a dit que s’il était voté au pouvoir, le gouvernement de la NDA travaillera pour faire du «MEILLEUR» Pondichéry. «Le gouvernement de la NDA s’efforcera de créer le« MEILLEUR »Pondichéry. Par Best, je veux dire: Business Hub. Centre d’éducation. Centre spirituel. Hub du tourisme », a déclaré le Premier ministre.

Il a également affirmé avoir vu une énorme vague en faveur de la NDA dans les États liés aux sondages. «Voir une énorme vague en faveur de la NDA dans quatre États liés aux sondages et à Pondichéry», a déclaré le Premier ministre Modi.

Plus tôt, en commençant son discours, le PM Modi a invoqué les grands chefs spirituels. «Quand je pense à Pondichéry, je pense à Bharathiyar. Je pense à Sri Aurobindo. Je pense à Sithanandha Swamy et Thollaikkathu Siddhar. Je salue le temple Manakula Vinayagar Swamy et le Sreemath Guru Sithanandha Swamigal Devasthanam », a-t-il déclaré.

Pondichéry se rendra aux urnes le 6 avril. Le dépouillement des votes pour les 30 circonscriptions de l’Assemblée aura lieu le 2 mai.

