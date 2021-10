Modi à Varanasi Mises à jour en direct: le PM inaugurera un programme d’infrastructure sanitaire de Rs 64 000 crores, rassemblement d’adresses

La visite du Premier ministre Modi dans l’Uttar Pradesh précède les élections législatives dans cet État crucial où le BJP fait face à un défi direct du Parti Samajwadi, du Parti Bahujan Samaj et du Congrès.

Le Premier ministre Narendra Modi lancera lundi le Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana (PMASBY), d’une valeur de 64 180 crore, visant à renforcer l’infrastructure sanitaire du pays. Le Premier ministre Modi inaugurera le projet depuis sa circonscription parlementaire de Varanasi et s’adressera également à un rassemblement. Le PMASBY sera l’un des plus grands programmes panindiens de renforcement des infrastructures de santé et s’ajoutera à la Mission nationale de la santé, a déclaré dimanche le PMO dans un communiqué.

Le programme PMASBY avec une dépense d’environ 64 180 crores sur six ans (jusqu’à l’exercice 2025-2026) a été annoncé par le Centre lors de la session budgétaire en février de cette année. Ce dispositif viendra s’ajouter à la Mission nationale de santé, précise le communiqué.

