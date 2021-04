Modi au Tamil Nadu: le Premier ministre attribue au gouvernement du BJP le mérite d’avoir effacé l’ordonnance de Jallikattu, affirme que le Congrès DMK n’a pas de véritable agenda

Le Premier ministre Modi a affirmé que le DMK avait tenté de faire du Madurai épris de paix un repaire mafieux uniquement à cause de leurs complications familiales.

Élection au Tamil Nadu 2021: le Premier ministre Narendra Modi a affirmé aujourd’hui que si le gouvernement du Congrès voulait interdire Jallikattu, c’était le gouvernement BJP au Centre qui avait approuvé une ordonnance permettant à la tradition de se poursuivre. Il a dit que les gens voulaient que la tradition se poursuive alors que le Congrès la qualifiait de barbare. «L’UPA était au pouvoir à Delhi en 2011 et DMK avait de grands ministères au sein du gouvernement central. Le même gouvernement de l’UPA a interdit Jallikattu. Un leader de l’UPA a décrit Jallikattu comme une pratique barbare! Est-ce le mot que vous utilisez pour désigner quelque chose qui fait partie de la culture tamoule depuis des siècles? En 2016, le manifeste du Congrès du Tamil Nadu a appelé à l’interdiction de Jallikattu. Congrès-DMK devrait avoir honte! » Le Premier ministre Modi a déclaré lors d’une réunion publique à Madurai.

Il a dit que les gens ordinaires du Tamil Nadu voulaient une solution et voulaient que Jallikattu continue. Le Premier ministre Modi a déclaré que le gouvernement de la NDA avait approuvé une ordonnance du gouvernement AIADMK qui permettait à Jallikattu de continuer.

Le Premier ministre a ajouté que le DMK et le Congrès n’avaient pas de véritable agenda à discuter, mais qu’ils devraient contrôler leurs mensonges parce que les gens ne sont pas des imbéciles. Il a dit que si le Congrès et le DMK continuent à se projeter comme les seuls gardiens de la culture tamoule, les faits suggèrent autre chose.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le Congrès et la DMK maîtrisaient l’art de ne pas travailler et de répandre des mensonges sur ceux qui travaillent réellement. «Un exemple classique est celui d’AIIMS Madurai. Au cours de leurs nombreuses années de pouvoir, ils n’y ont même pas pensé. C’est notre gouvernement qui a amené l’AIIMS ici, qui disposera également d’un bloc de lutte contre les maladies infectieuses à la fine pointe de la technologie. Je vous assure que ce projet sera achevé selon les processus appropriés. Il garantira des soins de santé et des traitements de qualité aux habitants de la région », a déclaré le Premier ministre.

Il a allégué que le DMK et le Congrès n’avaient pas compris l’éthique de Madurai et continuaient d’insulter les femmes encore et encore. «Madurai nous enseigne des leçons importantes sur l’autonomisation de Nari Shakti. Nous le voyons dans la manière dont les femmes sont adorées et vénérées. Malheureusement, le DMK et le Congrès n’ont pas compris l’éthique de Madurai. Pas étonnant que leurs dirigeants continuent d’insulter les femmes encore et encore! » il a dit.

Le Premier ministre a déclaré que le DMK et le Congrès ne garantiraient ni la sécurité ni la dignité des femmes, car la situation de la loi et de l’ordre en souffrirait.

Le Premier ministre Modi a affirmé que le DMK avait tenté de faire du Madurai épris de paix un repaire mafieux uniquement à cause de leurs complications familiales. Le Premier ministre a également déclaré que le Congrès et la DMK ont préféré maintenir le problème de la communauté Devendra Kula Vellalar en suspens pendant des décennies, mais que le gouvernement de la NDA a veillé à ce que leurs demandes soient satisfaites.

Dans un appel au peuple, Modi a déclaré qu’un vote pour NDA est un vote pour un meilleur investissement dans cette région. «Nous créons la bonne atmosphère pour que davantage d’industries viennent ici, en particulier les agro-industries avec l’aide de nos agriculteurs en valeur ajoutée», a déclaré le Premier ministre.

Le PM Modi a également invoqué le regretté MGR dans son discours. «Dans les années 1980, le Congrès a rejeté le gouvernement démocratiquement élu de MGR. Des élections ont été déclenchées et il a de nouveau gagné de Madurai. En 1977, 1980 et 1984, MGR a gagné des endroits autour de cette région. Sa vision d’une société inclusive et prospère nous inspire », a déclaré le Premier ministre.

L’AIADMK conteste les élections à l’assemblée du Tamil Nadu en alliance avec le BJP et plusieurs autres partis. Les élections pour l’assemblée de 234 membres auront lieu le 6 avril tandis que le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

