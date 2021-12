Modi de l’Inde appelle à une norme cryptographique mondiale

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé à la création d’une norme mondiale pour les technologies, telles que les médias sociaux et la cryptographie.

Lors du Sommet pour la démocratie, Modi a déclaré que les technologies émergentes, telles que la cryptographie, devraient être utilisées pour renforcer les démocraties et non les saper. Le gouvernement aurait soumis un projet de loi visant à interdire toutes les crypto-monnaies privées. Cependant, le projet de loi n’a pas encore été présenté au Parlement pour approbation. Il a également été signalé précédemment que le projet de loi pourrait introduire des mesures plus strictes pour la cryptographie, y compris des peines de prison strictes pour les contrevenants. L’Economic Times a récemment rapporté que le projet de loi pourrait également interdire purement et simplement les transferts de crypto-monnaie entre les bourses.

