“Modi est et sera le candidat PM de la NDA”: JD (U) clarifie le commentaire “Nitish Kumar a toutes les qualités de PM”

Les remarques après que le JD (U) a adopté une résolution lors de la réunion de son conseil national selon laquelle le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a « toutes les qualités » qu’un Premier ministre devrait avoir.

Clarifiant son commentaire selon lequel “Nitish Kumar a toutes les qualités pour devenir Premier ministre”, le secrétaire général de JD (U) KC Tyagi a déclaré lundi que Narendra Modi est et sera le candidat Premier ministre aux élections de 2024 à Lok Sabha.

Le parti a également demandé la formation d’un comité de coordination de la NDA aux niveaux étatique et national pour « discuter de plusieurs questions sur lesquelles nous divergeons ».

Réagissant à cela, le député du BJP Ajay Nishad n’a nommé aucun parti mais a déclaré que le BJP dirigeait un gouvernement majoritaire au Centre et que tout parti quittant la NDA n’aura aucun impact sur le BJP.

« Le gouvernement du BJP au Centre est un gouvernement majoritaire. Le BJP compte plus de 300 députés. Même si une partie veut quitter la NDA, cela n’aura aucun impact sur le BJP », a-t-il déclaré.

Avec le JD (U) soulevant la demande d’un comité de coordination dans la NDA dimanche, Tyagi avait déclaré : plusieurs questions sur lesquelles nous différons. Cela aiderait au bon fonctionnement de l’alliance et découragerait les commentaires injustifiés de la part des dirigeants de l’alliance NDA.

La clarification de Tyagi intervient au milieu de la résistance croissante du JD (U) contre le BJP sur une série de questions, en particulier sur Nitish Kumar qui prône la demande d’un recensement basé sur les castes, ce que le gouvernement central dirigé par le BJP a refusé. Plus tôt ce mois-ci, Kumar a dirigé une délégation de 10 membres, dont des représentants de partis du Bihar, pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi pour discuter de la question.

Le JD(U) a également demandé une enquête sur les allégations de surveillance des téléphones à l’aide du logiciel espion Pegasus, une question qui est déjà entendue par la Cour suprême et utilisée par l’opposition pour coincer le Centre.

