Modi Govt approuve le programme PLI pour les drones et les composants de drones ; Vérifier les fonctionnalités clés

Le programme PLI approuvé par le gouvernement pour les drones et les composants de drones fait suite aux règles libéralisées sur les drones 2021, qui ont été publiées par le Centre le 25 août 2021.

Pour stimuler Atmanirbhar Bharat du gouvernement Modi, le Centre a approuvé le programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les drones et les composants de drones. Selon le ministère de l’Aviation civile, les drones offrent de multiples avantages à presque tous les secteurs de l’économie, notamment la défense, l’agriculture, les infrastructures, la surveillance, l’exploitation minière, les interventions d’urgence, les transports, la cartographie géospatiale, l’application de la loi, etc. Compte tenu de ses atouts traditionnels dans l’innovation, l’ingénierie frugale, l’informatique, ainsi que son énorme demande intérieure, l’Inde a le potentiel de devenir une plaque tournante mondiale des drones d’ici 2030. Le programme PLI approuvé par le gouvernement pour les drones et les composants de drones fait suite au a libéralisé Drone Rules 2021, qui a été publié par le Centre le 25 août 2021. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du régime PLI pour les drones :

Un montant de Rs 120 crore a été alloué au programme PLI pour les drones et les composants de drones répartis sur trois exercices. Ce montant est presque le double du chiffre d’affaires combiné de tous les fabricants nationaux de drones au cours de l’exercice 2020-21. de la valeur ajoutée sera constituée du chiffre d’affaires annuel des drones et de leurs composants moins le coût d’achat des drones et des composants de drones. Dans un traitement exceptionnel accordé uniquement à l’industrie des drones, le gouvernement a accepté de maintenir le taux de PLI constant à 20 pour cent pour les trois ans. La durée proposée du régime PLI est de trois ans à compter de l’exercice 2021-22. Après avoir étudié son impact en consultation avec l’industrie, le régime PLI sera étendu ou remanié. Dans un autre traitement exceptionnel à l’industrie des drones, le gouvernement a accepté de fixer la norme minimale de valeur ajoutée à 40 pour cent des ventes nettes pour les drones et leurs composants au lieu de 50 %. Une grande variété de composants de drones sont couverts par le programme PLI, notamment la cellule, les systèmes d’alimentation, les systèmes de propulsion (moteur et électrique), les systèmes de lancement et de récupération, les batteries et les composants associés ; Système de navigation inertielle, centrale inertielle, module de commande de vol, station de contrôle au sol ainsi que les composants associés ; Systèmes de communication, caméras, systèmes de pulvérisation, capteurs et charge utile associée, etc. ; Le système « Détecter et éviter », les traqueurs, le système de récupération d’urgence, etc., ainsi que d’autres composants essentiels à la sûreté et à la sécurité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.