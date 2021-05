Modi govt augmente la limite EDLI à Rs 7,5 lakh – Voir les détails

Le montant de la réclamation est lié à la moyenne du solde du compte de prévoyance d’un employé et est payable au mandataire de l’employé.

Le gouvernement a publié une notification au journal officiel renforçant les prestations au titre du régime d’assurance liée aux dépôts des salariés (EDLI). Par une notification au journal officiel datée du 28 avril 2021, la prestation d’assurance maximale payable dans le cadre du régime EDLI a été portée à Rs. 7 lakh du bénéfice maximum antérieur de Rs.6 lakh. Auparavant, en septembre 2015, les prestations au titre du régime EDLI étaient passées de 3,6 lakh à Rs 6 lakh, qui avaient été notifiées en juin 2016.

La prestation payable au titre du régime EDLI sera étendue aux bénéficiaires lorsque l’employé décédé était membre de la Caisse ou d’un fonds fournisseur exempté en vertu de l’article 17 de la loi EPF & MP Act pendant une période continue de 12 mois précédant le mois. au cours de laquelle il est décédé, quel que soit le changement d’établissement au cours de ladite période. La prestation d’assurance minimale payable au titre du régime EDLI a été fixée à Rs.2,50 lakh à compter du 15.02.2020 (c’est-à-dire à compter de la date d’expiration de ladite prestation).

L’adhésion à l’EDLI est automatiquement fournie aux personnes couvertes par l’EPF. Le régime d’assurance-dépôts des salariés, 1976 prévoit une couverture d’assurance à payer au mandataire du salarié en cas de décès de celui-ci en cours d’emploi. Le montant de la réclamation est lié à la moyenne du solde du compte de prévoyance d’un employé et est payable au mandataire de l’employé. Étant donné que le régime EDLI s’applique à tous les employés en vertu de la loi de 1952 sur les fonds de prévoyance des employés et les dispositions diverses, il n’est pas nécessaire d’ajouter le candidat séparément.

En tant qu’employé, il n’est pas nécessaire de payer mais seul l’employeur doit contribuer. Jusqu’au plafond salarial maximal de 15 000 roupies, l’employeur doit verser 0,5 pour cent du salaire de l’employé ainsi que les frais administratifs.

