Modi Govt demande à Serum Institute, Bharat Biotech de baisser le prix de Covishield et Covaxin: sources officielles

Covaxin a été développé avec des souches de semences reçues de l’Institut national de virologie, et l’essai clinique de phase 3 a été cofinancé par le Conseil indien de la recherche médicale.

Le gouvernement central a demandé lundi à l’Institut du sérum et à Bharat Biotech de baisser les prix de leurs vaccins COVID-19 au milieu des critiques de divers États qui se sont opposés aux profits pendant une crise aussi importante. La question du prix des vaccins a été discutée lors d’une réunion présidée par le secrétaire du Cabinet Rajiv Gauba.

On s’attend maintenant à ce que les deux sociétés proposent des prix révisés pour leurs vaccins. La société Bharat Biotech, basée à Hyderabad, a fixé le prix de son vaccin COVID-19, Covaxin, à 600 roupies par dose pour les gouvernements des États et à 1 200 roupies par dose pour les hôpitaux privés.

Le Serum Institute of India (SII) basé à Pune, le plus grand fabricant de vaccins au monde en termes de volume, a annoncé un prix de 400 roupies par dose pour son vaccin COVID-19, “ Covishield ”, pour les gouvernements des États et 600 roupies par dose pour les hôpitaux privés.

Les deux vaccins sont mis à la disposition du gouvernement central à raison de 150 roupies par dose. De nombreux États se sont opposés aux prix différents des vaccins, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, affirmant que ce n’était pas le moment de faire des profits.

L’Inde a annoncé l’expansion de sa campagne de vaccination contre le COVID-19 en permettant à sa grande population de 18 ans et plus de se faire vacciner à partir du 1er mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.