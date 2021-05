Modi govt peut définir un nouveau panneau pour la crypto-monnaie. La réglementation aidera-t-elle Bitcoin, Dogecoin et d’autres investisseurs?

Crypto-monnaie Inde. Image représentative

Même s’il existe de nombreuses incertitudes autour de l’avenir de la crypto-monnaie en Inde, l’industrie de la crypto est heureuse d’apprendre que le gouvernement indien pourrait bientôt mettre en place un nouveau panel pour décider de la réglementation de la crypto-monnaie en Inde. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas clarifié sa position sur la crypto-monnaie, alors que certains rapports avaient précédemment suggéré que le gouvernement prévoyait d’introduire des lois pour interdire complètement le commerce de crypto-monnaie en Inde.

Même dans les parquets du Parlement, la position du gouvernement sur la crypto-monnaie a été décevante pour l’industrie de la crypto en évolution dans le pays. Au milieu de ceux-ci, les derniers rapports sur la réglementation du secteur de la crypto-monnaie ont donné un nouvel espoir à toutes les parties prenantes du secteur de la crypto.

Selon Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay, la mise en place d’un panel par le gouvernement sera un pas dans la bonne direction. «Nous pensons que le gouvernement consultera toutes les parties prenantes et adoptera une approche calibrée dans la réglementation des cryptos en Inde et veillera à ce que tous les investisseurs qui ont investi dans les cryptos soient protégés», a déclaré Shekhar à FE Online.

Sharat Chandra, experte en blockchain, IET Future Tech Panel, a déclaré que l’écosystème crypto de l’Inde avait définitivement atteint sa maturité. Avec plus de 1,5 crore d’investisseurs de détail détenant des actifs numériques d’une valeur de 15 000 crores, la cryptographie est définitivement une force avec laquelle il faut compter.

«La communauté crypto a toujours parlé, à l’unisson, de sa volonté d’être réglementée. En l’absence de réglementation, l’industrie de la crypto-monnaie regarde un avenir incertain », a déclaré Chandra.

Commentant le récent bain de sang sur les marchés de la cryptographie, qui a effrayé de nombreux investisseurs de crypto pour la première fois et a soulevé des préoccupations concernant la protection des investisseurs, Chandra a déclaré: «Une fois que les bourses de cryptographie commencent à adopter des directives de gouvernance et de protection des investisseurs, destinées aux bourses, les risques associés à la volatilité peuvent être équitables. adressé. »

«Il doit y avoir une réglementation bien définie en ce qui concerne les crypto-monnaies. Une réglementation avec une protection et une conformité adéquates des investisseurs serait de bon augure pour l’industrie de la cryptographie. Il reste à voir comment le panel gouvernemental nouvellement constitué considère les monnaies numériques – comme une classe d’actifs, une marchandise, une utilité ou autre », a-t-il ajouté.

