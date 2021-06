‘Modi hai, Miracle hai’: l’empannage de P Chidambaram au Centre sur une vaccination record d’une journée le 21 juin

in

Je suis consterné que d’éminents médecins attribuent le bilan de lundi à la « planification ». Le plan consistait à « soigner » les chiffres lundi, a déclaré p Chidambaram.

Le haut dirigeant du Congrès et député de Rajya Sabha, P Chidambaram, a aujourd’hui critiqué le gouvernement Modi pour l’administration record de vaccins le 21 juin. Chidambaram a allégué que le nombre record le 21 juin avait été atteint alors que les États accumulaient des vaccins la veille pour administrer le 21 juin. , le premier jour de la mise en œuvre des directives révisées pour la vaccination contre le COVID-19.

« Accumuler le dimanche, vacciner le lundi et repartir en boitant le mardi. C’est le secret du record du monde de vaccination en un jour. Je suis sûr que cet « exploit » trouvera une place dans le Livre Guinness des Records ! a déclaré l’ancien ministre des Finances.

Chidambaram a déclaré que le prix Nobel de médecine pourrait être décerné au gouvernement Modi pour cette réalisation. « Qui sait, peut-être que le prix Nobel de médecine reviendra au gouvernement Modi. ‘Modi hai, mumkin hai’ devrait maintenant se lire ‘Modi hai, miracle hai’ », a déclaré le député de Rajya Sabha.

जाने, सकता मेडिसिन का पुरस्कार मोदी सरकार को दिया जाए। ‘मोदी है, मुमकिन है’ को अब पढ़ना चाहिए ‘मोदी है, चमत्कार है’ – P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 22 juin 2021

«Regardez les chiffres pour MP, Karnataka et Haryana de dimanche à mardi. Les gouvernements du BJP sortent un lapin d’un chapeau ! De la pure magie pour une journée ! Surveillez les chiffres de l’UP et du Gujarat pendant quelques jours de plus », a déclaré Chidambaram en partageant un tableau de données sur les vaccins administrés dans les États au cours des derniers jours.

«Je suis consterné que d’éminents médecins attribuent le record de lundi à la« planification ». Le plan était de « doctoraliser » les chiffres lundi », a-t-il déclaré.

Je suis consterné que d’éminents médecins attribuent le bilan de lundi à la « planification ». Le plan était de « soigner » les chiffres lundi – P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 23 juin 2021

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a également critiqué le Centre pour ne pas avoir maintenu l’élan de la vaccination. « À moins que la vaccination corona ne soit effectuée à grande échelle en continu, notre pays n’est pas sûr. Malheureusement, le gouvernement central n’est pas en mesure d’aller au-delà de l’événement de relations publiques », a déclaré Rahul Gandhi.

Alors que plus de 88 vaccins lakh ont été administrés le 21 juin, plus de 54,24 vaccins lakh ont été administrés le 22 juin. Il y a eu une baisse d’environ 34 lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.