Modi LIVE : le PM lancera les programmes d’ombudsman intégrés et directs de RBI ; ouvrir l’accès aux obligations du gouvernement mkt

Modi LIVE au lancement des programmes RBI : Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi lancera des initiatives centrées sur le client de la Reserve Bank of India (RBI) – le programme de vente directe au détail et le programme d’ombudsman intégré – par vidéoconférence. Le Premier ministre Modi, dans un communiqué, a déclaré que le RBI Retail Direct Scheme vise à améliorer l’accès au marché des titres d’État pour les investisseurs de détail. Les investisseurs de détail peuvent ouvrir et maintenir gratuitement le compte Retail Direct Gilt (compte RDG) auprès de la Reserve Bank of India (RBI), selon une circulaire. Ce compte peut être ouvert via un portail en ligne prévu dans le cadre du dispositif. En juillet de cette année, RBI a déclaré que les investisseurs auront accès aux enchères dans les enchères primaires ainsi qu’à la plate-forme de négociation de la banque centrale pour les titres publics appelée Negotiated Dealing System-Order Matching Segment, ou NDS-OM. Le système d’ombudsman intégré vise à améliorer encore le mécanisme de règlement des plaintes pour résoudre les plaintes des clients contre les entités réglementées par la banque centrale.