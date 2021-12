Modi visite la gare de Banaras ! Le gouvernement travaille à une meilleure connectivité des chemins de fer indiens et à des gares propres et modernes : PM

Au cours de la visite, le Premier ministre Modi était accompagné du ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath.

PM Modi visite la gare de Banaras des chemins de fer indiens! Lundi après minuit, le Premier ministre Narendra Modi a effectué une visite surprise à la gare de Banaras pour passer en revue les travaux d’aménagement réalisés à la gare de l’Uttar Pradesh. Au cours de la visite, le Premier ministre Modi était accompagné du ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath. Selon le Premier ministre, le gouvernement s’efforce d’améliorer la connectivité ferroviaire et de garantir des gares ferroviaires propres, modernes et conviviales pour les passagers. Le Premier ministre a également inspecté les principaux travaux de développement à Kashi et a déclaré que le gouvernement s’efforçait de créer la meilleure infrastructure possible pour la ville sacrée.

Lundi, le Premier ministre Narendra Modi a inauguré la première phase du Kashi Vishwanath Dham. Le projet s’étend sur une superficie de cinq lakh pieds carrés et relie les locaux du temple à la rivière Ganga en plus de fournir plusieurs installations aux fidèles. Le Premier ministre, après son arrivée dans la ville sainte, également sa circonscription parlementaire, a rendu hommage au temple Kaal Bhairav. Il a également plongé dans la rivière Ganga d’où il a collecté de l’eau bénite pour le culte au temple Kashi Vishwanath.

Il y a quelques jours, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw, dans une réponse écrite, a informé le Parlement que diverses gares étaient en cours de réaménagement par le transporteur national pour fournir des équipements modernes aux passagers. Récemment, deux gares ressemblant à des aéroports – les gares ferroviaires de Rani Kamalapati et de Gandhinagar Capital ont été développées et mises en service. Sur la base de ces deux gares de classe mondiale ainsi que de la faisabilité technico-économique, la modernisation d’autres gares est en cours. Actuellement, le ministère des Chemins de fer explore diverses possibilités de financement pour développer des gares ferroviaires à travers le pays selon différents modèles. Pour la construction des gares, le calendrier ne peut être indiqué à ce stade car le programme de développement des gares nécessite des études technico-économiques détaillées et diverses autorisations réglementaires, a précisé le ministre.

