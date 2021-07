Modibo Sagnan cumule les offres pour son avenir

in

01/07/2021

Le à 16h51 CEST

Modibo Sagnan Le défenseur central de la Real Sociedad est arrivé il y a deux ans pour 4,5 millions d’euros et a un contrat jusqu’en 2024, cependant sa performance n’a pas convaincu l’entraîneur ou le manager du football.

Roberto Olabe et Imanol Alguacil Ils ont été très durs avec le joueur, tous deux ont convenu qu’après deux ans et demi, le développement qu’on attendait de lui n’a pas été atteint. En revanche, Imanol a expliqué que selon ses critères Sagnan n’est pas en avance sur Robin, Igor ou Aritz Elustondo.

Le défenseur central est conscient que la Real Sociedad ne l’a plus et recherche une équipe dans laquelle il pourra montrer son talent.

Lors de son séjour à Zubieta, le centre a eu différentes offres de différentes équipes dans lesquelles on retrouve les Montpellier, équipe sixième de la dernière édition de Ligue 1 française et championne en 2011/12, la Augsbourg allemand, 13e de la dernière Budesliga et enfin la Gênes Italien, qui est 11e dans la dernière édition de Serie A.

Le joueur est évalué à trois millions d’euros un montant que l’équipe espagnole accepterait volontiers.