Modification de la géométrie : QUAD et un triangle

Le président Joe Biden se rend au sommet Quad avec, de gauche à droite, le Premier ministre australien Scott Morrison, l’Indien Narendra Modi et le Japonais Yoshihide Suga, dans la salle est de la Maison Blanche, le 24 septembre. (Source de la photo : AP)

PAR MAJ GEN JAGATBIR SINGH,

L’un des événements les plus analysés dans le domaine géostratégique récemment a été le triangle qui s’est formé avec le QUAD, tandis que la géométrie dicte qu’un triangle peut être formé en joignant trois points ou dans ce cas trois États membres en laissant de côté le quatrième mais dans le cas présent, ce qui s’est passé, c’est que deux États membres ont été laissés de côté et que l’un est renforcé par un État membre et l’autre qui ne fait pas partie du groupement mais qui penche vers lui. En conséquence, vous avez l’AUKUS, un pacte de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.

La formation d’une alliance; Le « QUAD » entre les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie n’est pas nouveau. Il a été fondé en 2007 par le Premier ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe ; le vice-président des États-Unis, Dick Cheney ; le Premier ministre australien, John Howard ; et le Premier ministre indien, Manmohan Singh. Le QUAD a été relancé en 2017 après une interruption de neuf ans alors que la politique étrangère de plus en plus agressive de la Chine a accru les problèmes de sécurité au Japon, en Inde et en Australie. Cependant, la plupart des observateurs sont d’avis que sa récente résurgence, après un démarrage avorté en 2007, a été motivée par le malaise face à la montée de la Chine et à la menace sécuritaire qu’elle fait peser sur l’ordre international. L’alliance a donc également été appelée « OTAN asiatique ».

Le dernier face-à-face des chefs des pays du QUAD s’est tenu le 24 septembre 2021, à la Maison Blanche. Le président américain Joe Biden, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont rencontrés pour la première fois lors de cette réunion.

Lors de la conférence de presse après cette réunion, les dirigeants de QUAD ont déclaré ; » Les nations QUAD travailleraient étroitement et pratiquement pour maintenir la sécurité et la stabilité, la cybersécurité dans la région Indo-Pacifique, et travailleraient étroitement pour empêcher la propagation du coronavirus grâce à la distribution de vaccins COVID-19 aux nations pauvres de l’Indo-Pacifique. Région”. Il n’y avait aucune mention de leur stratégie pour l’Indo-Pacifique et la mer de Chine méridionale de la menace possible de la Chine. Au contraire, les résultats les plus importants des récents sommets ont été liés à la production de vaccins COVID-19, facilitant la coopération sur les technologies émergentes et atténuant le changement climatique.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré : « Nous reconnaissons également que notre avenir commun sera écrit dans l’Indo-Pacifique, et nous redoublerons d’efforts pour faire en sorte que le QUAD soit une force pour la paix, la stabilité, la sécurité et la prospérité régionales. À cette fin, nous continuerons de défendre le respect du droit international, en particulier tel qu’il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), afin de relever les défis de l’ordre maritime fondé sur des règles, y compris dans les mers de Chine orientale et méridionale. ”.

La Chine s’est opposée au QUAD dès sa création et l’a considéré comme une tentative d’augmenter la présence militaire en mer de Chine méridionale contre eux. Il ne fait aucun doute que la Chine a un différend avec l’Inde au sujet de frontières terrestres non résolues et a également un différend de longue date avec le Japon au sujet des îles de la mer de Chine orientale. La question est cependant de savoir pourquoi la Chine devrait être si alarmée si le groupement ne se concentre pas sur les questions de sécurité mais se préoccupe davantage des questions humanitaires et de l’application des règles et conventions internationales établies sur les mers et la coopération basée sur des valeurs partagées qui ont été constamment réitérées.

L’autre question est de savoir pourquoi les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont choisi d’annoncer l’AUKUS juste avant la réunion au sommet des dirigeants du QUAD et pourquoi le Japon et l’Inde ont été tenus à l’écart de cela. Sur les quatre pays QUAD, les États-Unis et l’Australie sont des alliés militaires, ce qui coche une case importante. Un élément clé de cet accord est la fourniture de sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire à l’Australie et la suppression d’un accord de fourniture de sous-marins à propulsion diesel avec la France. L’objectif initial de ce partenariat trilatéral sera également sur « les cybercapacités, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les capacités sous-marines supplémentaires ». Cependant, AUKUS a causé d’énormes ondulations dans les eaux déjà turbulentes de l’Indo-Pacifique. La réponse à ces questions réside probablement dans la nature de l’AUKUS, qui est une alliance de sécurité de trois anciens alliés qui ont combattu ensemble depuis la Première Guerre mondiale. . Le moment juste avant une réunion au sommet indiquait peut-être que tous les partenaires étaient à bord et qu’il n’y avait aucune menace pour le QUAD.

L’alliance AUKUS est-elle née en raison d’une réticence perçue de l’Inde et du Japon à faire partie d’une alliance de défense avec les États-Unis et, par conséquent, de leur incapacité à fournir une force militaire au groupe. Les États-Unis sont-ils plus à l’aise de traiter avec d’anciens alliés comme le Royaume-Uni et l’Australie ? Ou est-ce une mesure pour surmonter la faiblesse de l’architecture de sécurité maritime dans le Pacifique occidental ? Le Japon et l’Inde ont-ils une plus grande indépendance dans leur politique étrangère et leurs relations internationales ? Il y a aussi la question de la politique nucléaire du Japon et de l’engagement de défense de l’Inde avec la Russie, y compris l’achat du système de défense antimissile S 400. De plus, l’Inde, avec son différend frontalier terrestre, peut-elle faire partie d’une alliance de sécurité perçue comme anti-chinoise ? Enfin, l’AUKUS est-il un indice de désécurisation du QUAD ? Il y a plus d’options ouvertes et plus de flexibilité pour le Japon et l’Inde en n’entrant pas dans une étreinte très étroite sur les questions de sécurité avec les États-Unis et ce fait a maintenant été reconnu et traité par les États-Unis. Cette géométrie changeante peut-elle donc être bénéfique pour tous les pays concernés.

La Chine est le plus grand marché d’exportation pour le commerce australien. L’Australie gagne des milliards de dollars chaque année grâce au tourisme, à l’éducation et aux investissements immobiliers de la Chine. Cependant, la Chine est devenue de plus en plus hostile à l’Australie depuis que les Australiens ont appelé à une enquête indépendante sur les origines de la pandémie de COVID-19. Les relations entre les pays se sont détériorées ces dernières années, l’Australie bloquant la technologie chinoise et les investissements dans les infrastructures clés, et la Chine utilisant des tarifs et d’autres mesures pour réduire ses importations en provenance d’Australie. Par conséquent, le gouvernement australien ne veut pas perdre à tout prix les valeurs et les liens historiques et partagés avec les États-Unis et le Royaume-Uni, même si cela signifie sacrifier les relations avec la Chine. Il a clairement fait son choix.

L’un des problèmes pour empêcher le Japon d’entrer pourrait être les trois principes non nucléaires, une résolution parlementaire (jamais adoptée dans la loi) qui a guidé la politique nucléaire japonaise depuis la fin des années 1960, et reflète le sentiment général du public et la politique nationale depuis la fin de la guerre mondiale. II. Les principes stipulent que le Japon ne doit ni posséder ni fabriquer d’armes nucléaires, ni autoriser leur introduction sur le territoire japonais. Le Japon et les États-Unis sont des alliés par traité dans lesquels si le Japon est attaqué par la Chine, alors les États-Unis sont tenus par traité de le défendre. Mais, il y a toujours la question de la constitution pacifiste du Japon qui continuera à freiner toute l’étendue de la coopération militaire avec les États-Unis et d’autres partenaires stratégiques. Sur le plan commercial, la Chine a consommé plus de 20 % des exportations japonaises, 146 milliards de dollars l’an dernier, devenant ainsi son premier exportateur ; incidemment, la Chine et les États-Unis sont devenus son plus grand partenaire commercial au cours de la dernière décennie.

Le secrétaire à la presse étrangère du Japon, Tomoyuki Yoshida, a été cité par . comme déclarant : « Le Premier ministre Suga a salué l’initiative de l’établissement du partenariat de sécurité forgé par les trois pays… Région.”

Le ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Shringla, soulignant que le groupement Quad et AUKUS étaient de nature différente et qu’AUKUS, une alliance militaire, n’aurait aucun impact sur le fonctionnement du QUAD, a déclaré il y a quelques jours que le QUAD était un “groupement plurilatéral de pays avec une vision partagée de leurs attributs et de leurs valeurs ». L’Inde n’a rien à perdre avec l’AUKUS, qui ne représente aucune menace pour l’Inde. En fait, cela ne fait que renforcer l’engagement des États-Unis dans l’Indo-Pacifique, ce qui ne pourrait qu’aider la cause de l’équilibrage de l’influence chinoise.

L’Inde n’est pas dans une alliance militaire dans l’AUKUS. Cependant, il a la capacité de profiter de la tension dans les relations diplomatiques entre la France et l’Australie concernant l’annulation par cette dernière d’un accord de 90 milliards de dollars pour les sous-marins. L’Inde veut des sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire, ou ce qu’on appelle les SSN. Il possède son propre sous-marin lance-missiles à propulsion nucléaire (SNLE) à l’INS Arihant, mais les SSN sont une demande de longue date. Y a-t-il une possibilité que des sous-marins viennent de France après la fureur d’AUKUS, après tout ils ont toujours été à nos côtés et nous sommes actuellement en train d’équiper notre armée de l’air en Rafale. Une plus grande bonhomie a été remarquée entre l’Inde et la France avec les Premiers ministres indien et français tweetant sur le renforcement de la coopération et du « partenariat stratégique » dans l’Indo-Pacifique. Cela a également été souligné lors d’une réunion entre les ministres des Affaires étrangères indien et français, le Dr S Jaishankar et Jean-Yves LeDrian. En attendant, nous devons nous appuyer sur notre économie, notre cohésion interne et nos capacités militaires. Nous ne devons pas sacrifier nos intérêts personnels. La convergence persiste même s’il existe un certain degré de divergence.

L’un des sujets de préoccupation pour nous pourrait être l’augmentation des dépenses de défense de certains pays de l’Indo-Pacifique pour contrer les dépenses de défense de l’Australie, ce qui pourrait entraîner une montée en flèche des dépenses de l’Inde pour suivre le rythme de leur modernisation et de leur renforcement capacitaire. La Chine a catégoriquement déclaré que cette décision intensifierait la course aux armements et « porterait atteinte à la paix et à la stabilité régionales.

Il ne fait aucun doute que les mouvements actuels dans l’Indo-Pacifique sont beaucoup trop complexes pour une réponse simpliste, la Chine est clairement inquiète en raison de la bande passante potentielle du QUAD qui n’a pas minimisé la dimension de sécurité comprenant à la fois les menaces conventionnelles et non conventionnelles. À l’heure actuelle, il n’y a aucune raison de penser qu’AUKUS a perturbé ou miné le QUAD. Selon les mathématiques simples, cinquante pour cent du quadrilatère représente les deux tiers du trilatéral. Reste à savoir si ce triangle restera à l’intérieur ou à l’extérieur du QUAD et dans quelle mesure il façonnera l’espace maritime géostratégique de l’Indo-Pacifique. L’interaction sera révélatrice.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

