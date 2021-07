Modification de la loi : plans visant à regrouper les coopératives sous la liste concurrente

En mars 2020, l’Inde comptait jusqu’à 97 006 banques coopératives rurales, qui comprennent à la fois des banques coopératives d’État et des DCCB, ainsi qu’un grand nombre de sociétés de crédit agricole primaires.

Par Prabhudatta Mishra

Le gouvernement de l’Union proposera probablement bientôt un amendement constitutionnel afin d’inscrire les sociétés coopératives sous la liste concurrente, n’étant pas dissuadé par la décision de la Cour suprême de mardi selon laquelle les sociétés au niveau de l’État relèvent de la compétence exclusive des législatures des États tandis que le Parlement peut adopter des lois relatives à coopératives multi-étatiques. Cette décision est considérée comme une condition préalable pour que le ministère des coopératives nouvellement formé puisse atteindre ses objectifs ambitieux.

Un haut responsable au courant a déclaré à FE : « Maintenant qu’un ministère distinct de la coopération a été créé, son objectif principal sera de trouver une solution à la question de savoir si les coopératives doivent rester sur la liste d’État. Il existe plusieurs coopératives au niveau de l’État, qui seront prêtes à s’inscrire auprès du registraire central du gouvernement indien, qui ne réglemente actuellement que les coopératives multi-États, si une option leur est donnée. Il existe des cas d’interférences injustifiées de la part de fonctionnaires dans le fonctionnement des sociétés coopératives. Ces coopératives peuvent avoir la liberté de choix une fois que le sujet est placé sous la liste concurrente.

Dans un verdict à la majorité de 2: 1, un tribunal suprême dirigé par le juge Rohinton Nariman a annulé certaines parties du 97e amendement constitutionnel, qui “a eu un impact significatif et substantiel” sur le pouvoir exclusif des législatures des États de traiter avec les sociétés coopératives, qui sont sous la Liste II (Liste des États). Le tribunal, tout en confirmant un verdict de la Haute Cour du Gujarat à cet égard, s’est également opposé au fait que la (partie contestée) de l’amendement (adoptée par le Parlement en décembre 2011 et entrée en vigueur le 15 février 2012) a été mise en œuvre sans les ratification par au moins la moitié des assemblées législatives des États.

Dans sa décision, la cour suprême a observé que l’article 243ZI, qui fait partie de la partie IXB introduite via le 97e amendement constitutionnel, indique clairement qu’un État ne peut légiférer sur la constitution, la réglementation et la liquidation d’une société coopérative que sous réserve des présentes dispositions. . Le tribunal a toutefois retenu d’autres parties de l’amendement, notamment la compétence du Centre sur les coopératives multi-étatiques, et a déclaré que si le Centre voulait parvenir à l’uniformité de la réglementation des sociétés coopératives, il pourrait invoquer en vertu de l’article 252 de la Constitution qui accorde le pouvoir aux Parlement de légiférer pour deux ou plusieurs États par consentement. L’avenue est donc bien là pour que le Centre prononce son discours sur la régulation et le développement du secteur coopératif.

La justification du gouvernement de l’Union pour tenter de dépouiller virtuellement les États de leurs pouvoirs concernant les coopératives est que le secteur peu réglementé, dont la plupart des composantes font état de créances douteuses plus élevées que les banques habituelles, progresserait davantage dans un cadre réglementaire uniforme qui pourrait garantir une gestion professionnelle et l’autonomie des sociétés coopératives. Selon elle, le nouveau ministère de la Coopération a été formé avec l’intention d’« approfondir les coopératives en tant que véritable mouvement populaire s’étendant jusqu’à la base ».

Cependant, plusieurs gouvernements d’États et partis d’opposition estiment que la décision du gouvernement de l’Union résulte de la volonté du pouvoir politique au pouvoir d’acquérir le contrôle du secteur, qui non seulement dispose d’un poids financier considérable, mais est également connu pour son poids politique.

Les actifs des banques coopératives urbaines (UCB) à eux seuls s’élevaient à Rs 6,5 lakh crore en mars 2021, tandis que leur portefeuille de prêts valait Rs 3,1 lakh crore, selon les données de la RBI. Selon Nabard, les actifs des banques coopératives d’État et des banques coopératives centrales de district (DCCB) s’élevaient respectivement à Rs 3,4 lakh crore et Rs 5,4 lakh crore, en mars 2020; leurs prêts s’élevaient à Rs 2 lakh crore et Rs 2,8 lakh crore, respectivement. Il existe 34 banques coopératives d’État, 351 DCCB et 1 534 UCB dans le pays. En mars 2020, l’Inde comptait jusqu’à 97 006 banques coopératives rurales, qui comprennent à la fois des banques coopératives d’État et des DCCB, ainsi qu’un grand nombre de sociétés de crédit agricole primaires.

Les affaires du secteur coopératif ont été mises au point à la suite de la crise de la Punjab Maharashtra Co-operative (PMC) Bank en 2019. Cela a incité le gouvernement de l’Union à modifier la loi sur la réglementation bancaire pour habiliter la RBI à réglementer plus efficacement les banques coopératives. L’idée était de mieux protéger les intérêts des déposants et d’éviter à l’avenir une crise semblable à celle de PMC Bank. Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré mardi au Rajya Sabha que les créances douteuses brutes des DCCB étaient parmi les plus élevées du système bancaire, à 12,6% (35 298 crores de roupies) de leurs avances en mars 2020. Les actifs non productifs bruts (NPA) des UCB est également resté élevé à 11,3% (Rs 35 528 crore) à la fin de mars 2021, contrairement au ratio de créances douteuses des banques commerciales programmées qui s’élevait à 7,5% en mars 2021.

Comme indiqué par FE plus tôt, étant donné les prouesses financières de nombreuses coopératives et le grand nombre de leurs membres, et les partis politiques qui exercent un contrôle considérable sur elles ont potentiellement un avantage significatif sur les autres en période d’élections. Par exemple, le Congrès et le PCN ont une influence énorme sur eux au Maharashtra, le BJP au Gujarat et les partis de gauche au Kerala. Pas étonnant que les partis d’opposition aient qualifié la décision de séparer le ministère de la Coopération du ministère de l’Agriculture de « méfait politique » et d’attaque contre la structure fédérale du pays.