Modification de la règle fiscale controversée sur la crypto toujours insuffisante ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Publicité





Les sénateurs Rob Portman et Mark Warner ont proposé jeudi un amendement à la règle de déclaration de taxe cryptographique qui a été déposée quelques jours plus tôt par la disposition sur la crypto-monnaie du projet de loi sur l’infrastructure du Sénat.

Le nouvel amendement indique brièvement que les exigences de déclaration proposées excluent l’extraction de preuves de travail ainsi que la vente de logiciels et de matériel prenant en charge les fonctionnalités des portefeuilles de crypto-monnaie chauds et froids.

« Valider les transactions du grand livre distribué par le biais d’une preuve de travail (exploitation minière) ou de la vente de matériel ou de logiciel dont la seule fonction est de permettre aux personnes de contrôler une clé privée (utilisée pour accéder aux actifs numériques sur un grand livre distribué.”

Le projet de loi bipartite sur l’infrastructure de 1 000 milliards de dollars du Sénat qui appelle à une augmentation des déclarations de taxe sur les crypto-monnaies a été déclaré le 3 août et vise à augmenter la collecte des revenus de l’industrie naissante des crypto-monnaies.

Bill pourrait augmenter la collecte des revenus de 28 milliards de dollars

Le Comité mixte sur la fiscalité a déclaré que l’application du projet de loi pourrait rapporter environ 28 milliards de dollars de recettes perçues au cours des dix prochaines années. Cela affecterait également principalement les entreprises et les investisseurs de la catégorie des courtiers sur le marché des crypto-monnaies.

Publicité





Le projet de loi peut exiger que les courtiers fournissent à l’IRS des informations sur les commerçants concernant les transferts entre courtiers, les prix d’achat et de vente et les transactions d’une valeur supérieure à 10 000 $. Cela permettrait à l’IRS de suivre facilement les bénéfices et pourrait entraîner une augmentation des factures fiscales pour de nombreux investisseurs sur le marché.

Les leaders du marché des crypto-monnaies ont immédiatement commencé à repousser le projet de loi, y compris la Chambre de commerce numérique, qui a qualifié le projet de loi de trop large et vague.

Le projet de loi laisserait beaucoup de place à d’autres entreprises en dehors du groupe cible principal des courtiers à définir dans cette catégorie et pourrait donc nuire à d’autres entreprises du secteur de la monnaie numérique.

“Des clarifications supplémentaires sont nécessaires pour garantir que l’écosystème des actifs numériques puisse continuer à croître et à prospérer aux États-Unis”

Selon Jerry Brito de CoinCenter, l’amendement est encore insuffisant à bien des égards et ne traite pas de problèmes clés tels que le développement de logiciels.

« Le sénateur Warner et Portman proposent un amendement de dernière minute en concurrence avec l’amendement Wyden-Lummis-Toomey. C’est désastreux. Elle n’exclut que l’exploitation minière avec preuve de travail. Et cela ne fait rien pour les développeurs de logiciels. Ridicule.”

Brito a ajouté que l’adoption du projet de loi ne ferait qu’apporter plus de confusion et étouffer le développement équitable du marché de la cryptographie aux États-Unis.

“Si cela passe, c’est le Congrès américain qui choisit les gagnants et les perdants.”

Les investisseurs du marché de la cryptographie avec des portefeuilles importants devraient demander de l’aide tôt

La méthode de déclaration actuelle exige uniquement des investisseurs qu’ils divulguent leur activité en monnaie virtuelle et laisse souvent les investisseurs à la perte de la quantité d’informations requise par l’IRS. C’est selon Eric Pierre, expert-comptable certifié et propriétaire de Pierre Accounting, basé au Texas.

«Je pense que beaucoup de gens veulent juste faire la bonne chose. Ils ne veulent pas que l’IRS sur leur dos, mais ils ne comprennent tout simplement pas comment cela est censé être signalé. »

Bien que le projet de loi n’entre pas en vigueur en 2021 s’il est adopté, Pierre a conseillé aux courtiers en cryptographie possédant des avoirs importants de commencer à travailler tôt avec des professionnels de la fiscalité.

« Si vous détenez des avoirs importants, vous devriez faire une certaine planification avant la fin de l’année, afin de ne pas vous retrouver avec une facture fiscale surprise. »