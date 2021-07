Modification des préférences des acheteurs de maison et émergence de nouvelles options de logement au milieu de la pandémie

Outre les résidences situées dans des communautés fermées autonomes, les étages indépendants sont également préférés par les acheteurs de maison.

La pandémie a radicalement modifié les préférences des acheteurs de maison, entraînant l’émergence de nouvelles classes d’actifs dans le segment résidentiel qui n’étaient pas si populaires parmi les acheteurs jusqu’à quelques années auparavant. Selon de récents rapports de consultants immobiliers, les fermetures forcées et le travail continu pour l’enseignement à domicile et en ligne ont conduit à la demande de maisons plus grandes et spacieuses avec un espace de travail séparé. De même, la demande de résidences secondaires a également connu une tendance à la hausse après la pandémie.

« Le travail à domicile est devenu le courant sous-jacent dominant pour façonner les acheteurs et leurs préférences. De nos jours, les acheteurs de maison préfèrent les résidences pouvant accueillir un espace pour le travail à distance, avec davantage d’espaces ouverts en plein air et des communautés fermées dotées d’équipements à la pointe de la technologie. La personnalisation de l’espace a été tellement étendue que les développeurs proposent des étages ouverts complets et les conçoivent selon les exigences des acheteurs à partir d’une gamme d’options de conception exceptionnelles. Ce changement de préférence est important en raison de la pandémie de Covid-19 et de son impact socio-économique », a déclaré Ashok Kapur, président de Krisumi Corporation.

Une majorité d’acheteurs préfèrent désormais un espace de travail entièrement équipé, un espace dédié au fitness, un espace privé pour leurs rendez-vous du week-end, une aire de jeux pour les enfants tout en tenant compte d’autres facteurs importants tels que l’emplacement, la taille du billet, un design réfléchi, une technologie de pointe. , etc. Cela a conduit à bouleverser l’approche globale adoptée par les développeurs tout en la considérant comme une composante supplémentaire de leur offre de produits. « Anticipant cette tendance au début de 2021, nous avons, chez Krisumi, lancé une nouvelle classe d’actifs 2LDK (Living, Dining & Kitchen) + espace de travail personnel dans notre projet phare, Krisumi Waterfall Residences, Gurugram. Ces résidences sont parfaitement adaptées au mode de vie du travail à domicile (WFH) pour les Indiens travaillant avec des entreprises mondiales et les communautés d’expatriés », ajoute Kapur.

Il y a une augmentation soudaine de la demande pour une ½ pièce supplémentaire pour l’espace de travail, le bien-être ou le yoga, l’étude/salle de jeux pour enfants en raison des restrictions de mouvement. Cela a conduit à l’émergence de maisons 2,5/3,5 BHK où l’espace supplémentaire peut être converti selon ses besoins. Voyant cette tendance, les développeurs ont adapté le besoin et se reconfigurent pour répondre à la demande supplémentaire de ½ pièce.

«Depuis que la pandémie a dominé le roulement régulier du monde, la définition de la vie confortable s’est également radicalement transformée. Aujourd’hui, une maison est considérée comme un espace pouvant accueillir toutes les installations et commodités multifonctionnelles auxquelles on aspire. Une maison n’est plus une halte nocturne entre deux jours de travail ou juste un lieu de détente. Les gens désirent plus d’espace pour se sentir mieux, libérés, heureux et réaliser leurs passions et leurs passe-temps après une journée fatigante. C’est devenu un lieu de travail, d’entraînement, d’école à la maison, de détente, de socialisation et plus encore. Il existe également une partie de la démographie qui ne bénéficie pas nécessairement d’une influence inutile de la communauté, et bénéficie d’une certaine intimité et individualité, et préfère donc les étages indépendants aux logements de groupe », explique Karan Kumar, directeur du marketing, DLF Ltd.

Il ajoute en outre: «La tendance a conduit à un afflux de demande pour les développements tracés. De même, les résidences secondaires, autrefois considérées comme un luxe, sont devenues une nécessité pour un segment croissant de consommateurs disposant d’une plus grande capacité d’achat. Les investissements dans les résidences secondaires sont de plus en plus répandus parmi les acheteurs aisés, en tant qu’alternative quotidienne viable pour vivre pendant de longues périodes loin du chaos de la ville.

Pour répondre à la demande croissante, DLF Ltd avait lancé l’année dernière des sols indépendants haut de gamme à Gurgaon, qui ont été bien accueillis par les acheteurs. Dans son rapport annuel pour FY20-21, le développeur a déclaré que ses lancements de nouveaux produits de sols indépendants à DLF City et New Gurgaon avaient été bien absorbés, justifiant la demande de produits de qualité dans des emplacements établis. Il a enregistré une réservation de ventes de nouveaux produits de Rs 908 crore au cours du second semestre 2020-21.

De plus, les problèmes de santé, d’hygiène et de bien-être pendant Covid-19 ont également déplacé l’attention vers des résidences secondaires spacieuses dans de nouveaux emplacements loin des villes métropolitaines densément peuplées. « Poussées par des facteurs de santé, d’hygiène et de bien-être, les résidences secondaires sont devenues la classe d’actifs la plus recherchée par les acheteurs aisés qui recherchent des espaces résidentiels loin des villes qui se bousculent. Des endroits comme Chandigarh-Tricity offrent non seulement des espaces résidentiels ultra-luxueux avec des équipements modernes, mais sont également bien connectés aux principales destinations d’escapade. Avoir une maison dans de telles zones permet non seulement aux utilisateurs finaux de se détendre, mais s’accompagne également de la promesse d’une vie sécurisée. Les résidences secondaires haut de gamme offrent également un potentiel de location et peuvent être facilement louées lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour des avantages plus élevés », a déclaré Mukul Bansal, directeur du groupe Motia.

Vivek Singhal, PDG de Smart World Developers, déclare : « Covid-19 a redéfini certaines tendances dans l’immobilier, l’orientation client et la personnalisation devenant les principales priorités des développeurs. Les étages indépendants en tant qu’offres résidentielles gagnent du terrain dans les villes métropolitaines. Ils conviennent aux milléniaux qui cherchent à avoir une maison pour eux-mêmes dans un emplacement privilégié. Cela leur donne exactement ce dont ils ont besoin sans compromettre leur intimité et le style de vie qu’ils recherchent à un coût comparativement inférieur à celui des villas ou des appartements de grande hauteur. Les problèmes de santé et de bien-être ont également invariablement fait pivoter l’attention vers des étages indépendants situés dans des townships fermés dotés des meilleurs équipements. De plus, le travail à domicile étendu a également conduit à repenser la conception de la maison pour accueillir un espace de bureau personnel distinct.

