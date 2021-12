Modification des règles d’enchères pour accroître la participation à la vente de blocs de minéraux : gouvernement

Les règles de modification ont été élaborées après de vastes consultations avec les États, les associations industrielles, les mineurs, les autres parties prenantes et le grand public.

Le gouvernement a déclaré jeudi que la modification des règles des enchères de minéraux encouragera la concurrence qui assurera une plus grande participation à la vente de blocs.

Le ministère des Mines a notifié les règles du deuxième amendement sur les minéraux (preuve du contenu minéral), 2021, et les règles du quatrième amendement sur les minéraux (enchères), 2021 pour modifier les règles sur les minéraux (preuve du contenu minéral), 2015 (règles MEMC) et les Mineral (Auction) Rules, 2015 (Auction Rules), respectivement, a indiqué le ministère des Mines dans un communiqué.

Les règles de modification ont été élaborées après de vastes consultations avec les États, les associations industrielles, les mineurs, les autres parties prenantes et le grand public.

La modification des règles du MEMC permettra à toute personne ayant l’intention de participer à une vente aux enchères de proposer des blocs appropriés aux enchères pour une licence composite lorsque la potentialité minérale des blocs a été identifiée sur la base des données géoscientifiques disponibles, a indiqué le ministère.

Un comité constitué par n’importe quel État évaluera la potentialité minérale des blocs ainsi proposés et recommandera la mine aux enchères, a-t-il déclaré.

En outre, la modification des « règles d’enchères » prévoit qu’au cas où les blocs proposés par une personne seraient mis aux enchères, ladite personne serait incitée à ne déposer que la moitié du montant de la garantie d’enchère aux enchères des blocs proposés par elle, le dit la déclaration.

« Ces modifications encourageraient une plus grande participation aux enchères et favoriseraient la concurrence », a déclaré le ministère.

Cela facilitera les gouvernements des États à identifier plus de blocs pour la vente aux enchères de licence composite.

Les règles sur les minéraux (preuve du contenu minéral), 2015 ont été récemment modifiées en juin 2021, entre autres, pour prévoir des enchères pour accorder une licence composite pour les zones où au moins le niveau d’enquête de reconnaissance (G4) a été achevé ou où La potentialité minérale du bloc a été identifiée sur la base des données géoscientifiques disponibles, mais les ressources n’ont pas encore été établies, a déclaré le gouvernement.

Ces modifications visaient à identifier davantage de blocs de minéraux aux enchères et ainsi à accélérer le rythme de l’exploration et de la production, améliorant ainsi la disponibilité des minéraux dans le pays et augmentant l’emploi dans le secteur, a-t-il ajouté.

Simultanément, les Mineral (Auction) Rules, 2015 ont été modifiées, entre autres, pour prescrire une garantie d’offre, une garantie de performance et d’autres conditions d’éligibilité pour permettre la vente aux enchères de ces blocs pour une licence composite, conformément à la déclaration.

Le présent amendement aux règles complétera les récentes réformes politiques prises dans le secteur minier et facilitera la vente aux enchères de plus de blocs, augmentant ainsi la production et l’offre de minerais dans le pays, selon le communiqué.

