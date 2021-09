Modification du programme de l’Université JP: Lalu Prasad dénonce “l’état d’esprit RSS”, Nitish Kumar ordonne des mesures correctives

La décision ne s’est pas non plus bien passée avec le ministre en chef Nitish Kumar non plus.

Certains changements apportés au programme de troisième cycle de l’Université Jai Prakash au Bihar ont créé une tempête politique dans l’État. Selon les rapports, le changement de programme comprend la suppression de chapitres sur Lok Nayak Jai Prakash Narayan et Ram Manohar Lohia, tandis qu’un chapitre sur Pandit Deen Dayal Upadhyay a été inclus.

Réagissant à l’évolution de la situation, l’ancien ministre en chef et supremo du RJD, Lalu Prasad Yadav, a critiqué “l’état d’esprit RSS” du gouvernement. « J’avais créé l’Université JP au nom de Jayaprakash ji il y a 30 ans dans mon ‘karmbhoomi’ Chapra. Désormais, du programme de la même université, le gouvernement ‘Sanghi’ du Bihar et les officiers du ‘RSS mindset’ écartent les pensées des grands leaders socialistes JP-Lohia. C’est au-delà de la tolérance. Le gouvernement devrait en prendre connaissance immédiatement », a-t-il déclaré.

जयप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्मभूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।अब उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संघी बिहार सरकार तथा संघी मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेताओं जेपी-लोहिया के विचार हटा रहे है।यह बर्दाश्त से बाहर तुरंत संज्ञान लें pic.twitter.com/t3Hpxz7bLh – Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) 1er septembre 2021

La décision ne s’est pas non plus bien passée avec le ministre en chef Nitish Kumar non plus. Kumar a déclaré que la tradition n’avait pas été suivie lors des changements et que son gouvernement n’accepterait pas un programme qui va à l’encontre de l’humeur du public. Le gouvernement a exprimé un vif mécontentement qui a été transmis par le ministre de l’Éducation Vijay Kumar Chaudhary à l’université et il a également convoqué plus tard les autorités de l’université Jayaprakash Narayan.

« J’ai été consterné quand j’ai lu le rapport mercredi matin. J’ai fait des appels au secrétaire en chef supplémentaire du département et aux responsables de la direction du secondaire supérieur, qui n’avaient aucune idée. À ce moment-là, j’ai également reçu un appel du ministre en chef, qui semblait bouleversé », a déclaré Chaudhary.

Chaudhary a informé les responsables de l’université que des changements avaient été apportés aux programmes conformément aux recommandations d’un comité d’experts en 2018, qui a été mis en place après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique éducative.

Notamment, le ministre en chef Nitish Kumar et son grand rival Lalu Prasad doivent leur entrée en politique au « mouvement JP » de 1974.

Le ministre de l’Éducation du Bihar a également déclaré qu’il soulèverait la question avec le gouverneur Fagu Chauhan, qui est le chancelier de toutes les universités d’État.

