Modification du système indien de pièces d’or; Achetez des pièces de 1, 2 grammes dans les aéroports, la poste, les bijouteries et bientôt en ligne

Les règles du système indien de pièces d’or ont changé.

Système indien de pièces d’or: Le gouvernement central a récemment approuvé plusieurs amendements au système indien de pièces d’or. Le changement de règles devrait vulgariser les pièces d’or indiennes et les rendre directement disponibles aux acheteurs via plusieurs canaux de marketing, y compris la plate-forme de commerce électronique en ligne et via MMTC, les bijoutiers, les banques, la poste indienne, etc.

Le gouvernement a autorisé la Security Printing and Minting Corporation of India (SPMCIL) à frapper des pièces d’or indiennes (IGC) en petites coupures de 1 gramme et 2 grammes. Avant l’amendement, l’IGC était frappé en coupures de 5, 10 et 20 grammes seulement.

Indian Gold Coin a été lancé pour la première fois par le Premier ministre Narendra Modi le 5 novembre 2015 dans le but de réduire l’importation de lingots ou de pièces d’or frappés étrangers. Le programme est actuellement mis en œuvre par le MMTC avec des CIG créés par le SPMCIL. La pièce d’or indienne est la toute première pièce d’or nationale dotée de fonctionnalités de sécurité avancées. C’est également la seule pièce d’or poinçonnée BRI en Inde.

Voici quelques autres points clés des modifications du système indien de pièces d’or que vous devez savoir:

Désormais, SPMCIL créera et vendra également India IGC via une plate-forme de commerce électronique en ligne et via plusieurs canaux, y compris les aéroports.

SPMCIL frappera et vendra IGC via une plate-forme de commerce électronique en ligne, comme le font plusieurs National Mints.IGC sera également mis à disposition par SPMCIL via plusieurs canaux de marketing, y compris MMTC, bijoutiers, banques, India Post, etc. pour les ventes directes. SPMCIL traitera également les commandes d’exportation sur les IGC via son portail de commerce électronique à des prix basés sur une politique approuvée par le Conseil d’administration.Les IGC seront mis à disposition à la vente dans des comptoirs hors taxes dans tous les aéroports internationaux en Inde par l’intermédiaire de partenaires.

IGC sera également disponible en 995 finesse

Actuellement, IGC est fabriqué en 24 carats d’une finesse de 999 seulement. Conformément aux nouvelles règles, l’IGC sera désormais disponible en 24 carats de pureté 999 et 995.

IGC en plus petites dénominations

Le gouvernement a autorisé SPMCIL à frapper IGC dans des dénominations plus petites de 1 gramme et 2 grammes également en plus d’autres dénominations existantes (de 5,10 et 20 grammes).

Pièces commémoratives / spéciales

SPMCIL Mumbai s’est vu offrir la possibilité de frapper des pièces d’or commémoratives, de commander des pièces d’or pour les détenteurs d’or comme les temples / fiducies, etc., d’introduire des variantes d’IGC, etc. lors d’occasions spéciales.

Les modifications apportées au système indien des pièces d’or ont été notifiées par le ministère des Finances par le biais d’un mémorandum du bureau en février 2021.

