Modifications apportées au tristement célèbre virage 8 au Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou

Le défi le plus difficile du circuit lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan a fait l’objet de quelques ajustements – dans la section étroite du château au virage 8.

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen ont tous deux déclaré récemment qu’ils ne feraient plus de promenades sur piste pendant une semaine de course, ils auront raté un ajustement clé apporté au difficile gaucher.

La bordure intérieure surélevée a été retirée de l’intérieur du coin, laissant une entrée plus plate et un reprofilage de l’asphalte devrait permettre une surface plus lisse sous les conducteurs.

Cependant, un mur de béton reste en place pour dissuader les pilotes d’essayer de prendre trop de vitesse dans l’une des sections les plus étroites de toutes les pistes du calendrier de Formule 1.

En conséquence, il a été prédit par le spécialiste de Sky Sports Anthony Davidson que les conducteurs pourront ajouter jusqu’à 10 mph de vitesse supplémentaire à l’entrée du virage, mais la sortie serrée représentera toujours un défi important au volant.

Davidson a décrit les changements sur The F1 Show sur Sky Sports : « L’ancien trottoir a disparu, il va être plat jusqu’au [inside] barrière, qui est en béton solide – vous ne voulez pas heurter ce genre de choses.

« Vous pouvez transporter beaucoup plus de vitesse ici… ce qui signifie que vous devez faire votre point de freinage et clouer encore plus fort qu’auparavant.

« Les choses seront désormais plus rapides tout le long de cette colline [after Turn 8]. “

Ce qui nous réjouit pour la prochaine course : Voir les pilotes essayer de se frayer un chemin à nouveau dans cet enfer vivant #f1 pic.twitter.com/TEfnhAWSFz – Planète F1 (@Planet_F1) 26 mai 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Plusieurs ont déjà été pris dans cette zone de la piste, Robert Kubica coupant le mur intérieur et se retrouvant dans la barrière, ainsi que Charles Leclerc se maudissant sur la radio de l’équipe après s’être enfermé et s’être écrasé.

Pierre Gasly d’AlphaTauri ne semble cependant pas séduit par la décision. Il a déclaré à The F1 Show : « J’aime la partie très serrée du château et malheureusement, ils ont retiré ce trottoir, ce qui le rendait assez excitant parce que vous jouiez avec des limites très fines là-bas.

« Ça va être la même chose pour tout le monde mais c’est quand même assez intense. Evidemment la ligne droite est très longue [in Baku], mais le reste de la piste est assez technique.

“J’ai été surpris [by the changes]. Je l’ai découvert ce matin, je l’ai pratiqué dans la sim toute la journée vendredi dernier avec le trottoir et maintenant il n’est plus là.

« Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, ça va prendre le virage beaucoup plus vite. C’était très, très délicat avant – chaque fois que vous veniez dans ce coin, vous aviez une montée d’adrénaline parce que, lorsque vous sautiez par-dessus ce trottoir, vous ne saviez jamais vraiment comment la voiture se comporterait.

“Je pense maintenant que ça va être beaucoup plus prévisible, mais c’est toujours une piste difficile.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !