Modifications de la carte du chapitre 3 de la saison 1 de Fortnite

Fortnite Chapter 3, Season 1 est là, et comme toujours, nous décomposons les nouveaux changements de carte dans la dernière saison de Fortnite. Cette fois, cependant, c’est un peu différent. Vous voyez, ce qui a changé, c’est tout. Après que l’île précédente ait été retournée bout à bout, nous avons découvert qu’une nouvelle île était en dessous depuis le début. La troisième île de Fortnite, Artemis, est maintenant dans le jeu et présente aux joueurs un tout nouveau monde à découvrir. Artemis propose 12 nouveaux emplacements nommés, des dizaines de nouveaux points de repère, ainsi que de nombreuses traditions cachées autour de l’île ; voici tous les changements de carte dans Fortnite Chapter 3.

Fortnite Chapter 3, Season 1 est lié thématiquement par The Seven, le mystérieux super-groupe dirigé par The Foundation qui prévoit de briser The Loop une fois pour toutes. Dispersés autour de l’île se trouvent sept voûtes – littéralement nommées Sept voûtes–et chacun abrite une cache de butin, tout comme les coffres-forts du chapitre 2, saisons 2-4. Ces coffres sont gardés par des PNJ non hostiles, mais ils deviendront hostiles en un éclair si vous leur faites du mal, alors soyez prudent.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : bande-annonce de présentation inversée du chapitre 3 de la saison 1 de Fortnite

Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur The Seven, vous pouvez voyager à Sanctuaire, leur véritable port d’attache. Il présente une statue massive de la Fondation ainsi que plusieurs quêtes « Appareil », qui aident à en dire plus sur l’histoire entourant les Sept contre l’Ordre imaginaire. Du point de vue des traditions, c’est la partie la plus importante de l’île cette saison.

Dans la région nord-est, vous trouverez Le clairon du jour, qui semble être arrivé via un météore un peu comme Stark Industries l’année dernière. Les terrains de jeu de Spider-Man regorgent de trampolines en toile, donnant à la zone un mécanisme de traversée unique. Les appartements entourant le siège du journal regorgent de butin.

Écoutez attentivement et vous entendrez peut-être Jameson crier pour des photos de Spider-Man.

Galerie

Dans la région enneigée de Bûcheronnage, vous trouverez des types particuliers d’arbres qui tombent lorsqu’ils sont abattus, plutôt que de disparaître. Ces bois peuvent faire frissonner les joueurs en raison de leur taille et de leur poids énormes, qui peuvent être utilisés pour aplatir les loopers ou leurs constructions s’ils sont bien joués.

Circuit automobile de Chonkers est une nouvelle piste de course en terre spéciale située dans le biome du désert sec du sud de l’île. Rendez-vous ici pour un accès facile aux véhicules Whiplash préchargés avec des pneus tout-terrain. Une coalition de Jones a élu domicile dans la région du sud-est, protestant contre leur rôle d’intermédiaire dans une guerre beaucoup plus ancienne qu’ils n’ont pas déclenchée. Vous pouvez y rencontrer et saluer au moins un Jonesy maintenant, et il se peut que d’autres y apparaissent au cours de la saison.

Pour ce qui est de se déplacer dans le monde, parois abruptes des falaises sont de retour après avoir été à peine présents pendant tout le chapitre 2. Vous voudrez vous frayer un chemin ou subir des dégâts de chute. Pendant ce temps, lorsque vous pouvez réellement descendre une colline en pente, vous pouvez maintenant le faire plus rapidement que jamais avec un glissement basé sur l’élan. Apprenez à glisser dans Fortnite, puis essayez-le par vous-même. Sur les plus grandes pistes du jeu, c’est honnêtement assez excitant, et cela peut vraiment vous sauver lorsque vous fuyez la tempête ou affrontez des ennemis.

La plupart des animaux sauvages du chapitre 2 du jeu reviennent au lancement, y compris les loups, les sangliers, les grenouilles, les corbeaux, les poulets et les requins. Aucun rapace n’est présent pour l’instant (bon débarras !), mais les bandes-annonces de Fortnite ont annoncé un prochain créature ressemblant à un dinosaure qui a l’air absolument énorme et on dit qu’il est praticable.

Le plus grand changement au-delà du terrain lui-même, cependant, doit être nouveau systèmes météorologiques. Des tornades, des orages et bien plus sont sur le point de perturber les rondes typiques de Fortnite dans un proche avenir. Soyez prêt à chercher un abri, et si cet abri n’est pas si solide, soyez prêt à le regarder s’envoler, très probablement.

Si vous débutez dans le chapitre 3 de Fortnite, nous avons beaucoup plus pour vous aider à vous mettre à jour, comme un aperçu de toutes les nouvelles armes Fortnite, un aperçu du pass de combat du chapitre 3, de la saison 1 et des conseils utiles. sur de nouvelles choses comme des tentes et des couronnes de victoire.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.